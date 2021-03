bpost : Les résultats de bpost au quatrième trimestre 2020 sont conformes aux attentes

Le total des produits d'exploitation du groupe s'établit à 1.194,4 millions EUR, soit une hausse de +7,2 % par rapport à la même période l'année dernière, grâce au dynamisme des solides performances de Parcels & Logistics Europe & Asia et Parcels & Logistics North America.

L'EBIT ajusté du groupe atteint 60,5 millions EUR (marge de 5,1 %). L'EBIT publié du groupe s'élève à -5,7 millions EUR, en raison de 62,1 millions EUR de réductions de valeur sur Press, Retail et International Mail.

L'évolution du mix des activités se confirme également par les contributions combinées à l'EBIT ajusté des activités Parcels & Logistics (36,4 millions EUR), qui ont dépassé l'EBIT ajusté de Mail & Retail (34,3 millions EIR) pour le troisième trimestre consécutif.

L'EBIT ajusté de Mail & Retail s'élève à 34,3 millions EUR (marge de 6,5 %), soit une baisse de 33,3 % en raison de l'impact de la COVID-19 sur l'Advertising Mail et sur Proximity and convenience retail network. L'EBIT publié s'élève à -15,5 millions EUR, impacté par des réductions de valeur sur Press et Retail à hauteur de 49,1 millions EUR. La baisse sous-jacente du volume du courrier s'élève à -11,8 %, due à la diminution des campagnes publicitaires en raison de la fermeture des commerces de détail non essentiels en novembre 2020.

L'EBIT ajusté de Parcels & Logistics Europe & Asia s'élève à 22,4 millions EUR (marge de 7,1 %), en hausse de 8,6 millions EUR. L'EBIT publié s'élève à 21,7 millions EUR. L'évolution positive de la marge EBIT est due à l'augmentation des volumes de colis traités par le réseau postal. Les volumes de paquets B2X ont augmenté de 67,4 % d'une année à l'autre, sous l'effet du confinement de novembre 2020 et du pic de fin d'année.

L'EBIT ajusté de Parcels & Logistics North America s'élève à 13,9 millions EUR (marge de 3,3 %), la hausse de 3,3 millions EUR étant entièrement expliquée par E-commerce logistics. Si l'on exclut l'impact de l'attaque par rançongiciel sur l'EBIT (-9,2 millions EUR), l'EBIT ajusté aurait plus que doublé pour atteindre 23,1 millions EUR, grâce au levier opérationnel d'E-commerce logistics et à la maîtrise des coûts. L'EBIT publié s'élève à -1,7 million EUR, avec un impact de 13 millions EUR de réductions de valeur sur International Mail (The Mail Group). La valeur contractuelle totale (TCV) pour toute l'année 2020 s'élève à 1.188,4 millions USD, dépassant largement l'objectif fixé pour l'année entière.

Le bénéfice net ajusté du groupe pour l'ensemble de l'année s'est élevé à 200,9 millions EUR. Le bénéfice net publié du groupe s'est élevé à -19,2 millions EUR, en raison des réductions de valeur suite à la réévaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente de bpost banque (141,6 millions EUR), aux réductions de valeur sur Press, Retail et International Mail (62,1 millions EUR).

, a commenté : 'Si la pandémie COVID-19 a été néfaste pour la société, elle a accéléré la transformation de l'entreprise en fournisseur de services e-commerce. Les résultats de l'année confirment le potentiel de la stratégie adoptée et la confiance du Conseil d'Administration dans notre capacité à servir la société et à récompenser nos actionnaires'.: « Notre EBIT ajusté pour l'exercice 2020 s'est élevé à 280,6 millions EUR, ce qui est conforme à notre engagement de réaliser au moins 270 millions EUR. Nous tenons à remercier nos employés dévoués qui ont fait des efforts considérables pour assurer la continuité de nos opérations, dans des circonstances difficiles. Ils ont servi nos clients dans le monde entier de la meilleure manière possible. En Belgique, Mail & Retail a été impacté en novembre par un deuxième confinement national en raison de la COVID-19, ce qui a entraîné une pression sur les volumes de courrier et sur les activités du réseau retail. Nos activités Parcels & Logistics des deux côtés de l'Atlantique ont continué à bénéficier du fort développement de l'e-commerce au cours du trimestre. »« Pour l'ensemble de l'année 2020, dans le contexte difficile de la pandémie, nous avons assisté à une croissance sans précédent de nos volumes de colis nationaux et de nos activités de e-commerce internationales, ce qui a progressivement entraîné une évolution de la contribution à l'EBIT par entité opérationnelle. Cela renforce notre vision stratégique CONNECT 2026 pour accélérer notre transformation en un groupe de e-commerce proche de notre société, tout en restant un fournisseur de courrier efficace en Belgique. »« En réalisant nos ambitions pour CONNECT 2026, et en nous appuyant sur le développement récent de nos activités Parcels & Logistics, nous prévoyons que l'EBIT ajusté de notre groupe pour 2021 sera de l'ordre de 265 à 295 millions EUR, ce qui est globalement conforme à 2020, année durant laquelle malgré tous les défis rencontrés, la COVID-19 a eu un impact net positif sur notre résultat. »

CONNECT 2026 vise à accélérer la transformation du groupe bpost en un groupe omni commerce durable, orienté client et proche de la société, tout en restant un fournisseur de courrier efficace en Belgique. En 2021, le groupe bpost prendra des mesures importantes pour mettre en œuvre et concrétiser la stratégie CONNECT 2026, comme le montre la liste, non exhaustive, d'initiatives ci-dessous :

Orienté client : être le partenaire de confiance des marques, les aider à développer avec succès leurs activités d'omni commerce

Croissance de l'omni commerce en Europe

Active Ants ouvrira deux nouveaux centres de fulfilment hautement automatisés en 2021 (en Belgique et en Allemagne), et Radial Europe ouvre ce mois-ci un troisième site à Kassel (en Allemagne).

Poursuite de la numérisation des processus et des bureaux de poste

Dans le cadre de la modernisation de nos bureaux de poste en Belgique, bpost met progressivement en place différents modules de son nouveau système IT NeRo (New Retail Office). Cela permet une expérience client améliorée et plus efficace dans les bureaux Retail. À titre d'exemple, les clients de notre nouveau bureau de poste phare à Bruxelles (De Brouckère) sont désormais assistés par des coaches clients équipés de dispositifs intelligents afin de réduire les temps d'attente, et ils ont également accès à des bornes en libre-service où ils peuvent rapidement scanner et déposer leurs colis.

Une nouvelle expérience innovante : être reconnue comme une nouvelle entreprise innovante offrant des expériences client enthousiasmantes.

Centre d'innovation

Un nouveau centre d'innovation central sera ouvert à Malines au cours du second semestre 2021. Il servira de laboratoire pour tester les innovations en situation réelle, en collaboration avec les clients et les utilisateurs. Ce projet sera accompagné d'une plateforme où tous les collaborateurs de bpost pourront partager leurs idées, en vue d'apporter de nouvelles expériences utilisateurs.

App My bpost

Nous avons enregistré plus d'un million de téléchargements en 2020, avec une croissance d'environ 8 à 10.000 téléchargements par semaine. De nouvelles fonctionnalités seront par ailleurs développées cette année.

Respect de l'environnement et des personnes : être une entreprise de référence en matière de durabilité et de respect de la planète

Matrice de matérialité

Au second semestre 2020, bpost a lancé une nouvelle évaluation de la matérialité du groupe. Cette nouvelle évaluation de la matérialité est la prochaine étape de notre évolution en tant qu'entreprise durable. La première phase a consisté à contacter plus de 2.500 de nos parties prenantes pour leur demander quels sujets RSE sont importants à leurs yeux. Avec un taux de réponse de plus de 50 %, cet exercice nous aidera à faire en sorte que notre stratégie durable soit axée sur les bons domaines et aborde tous les aspects de l'évolution du paysage de la durabilité. La méthodologie et les résultats de la nouvelle évaluation de la matérialité seront publiés sur notre site web dans le courant de l'année 2021.

Écozone

L'écozone de Malines entre dans une nouvelle phase de test au cours de laquelle 65 véhicules diesel seront remplacés par des véhicules électriques dans les prochaines semaines. Ainsi, le centre-ville évolue vers un réseau de distribution totalement exempt d'émissions. D'ici la fin de 2021, 5 à 10 autres centres-villes belges seront également desservis sans émissions.

Le groupe bpost continue d'explorer des moyens d'assurer les livraisons en ville avec de moins en moins de voitures, en recourant davantage à des vélos électriques et cargo ou à des remorques à vélos, et en continuant à développer son réseau de distributeurs de colis.

Cohésion au sein de la société : contribuer de manière importante à renforcer la cohésion au sein de la société et être le partenaire privilégié des services publics dans un monde qui change

bpost banque

En vue d'une gestion active du portefeuille, bpost banque a annoncé le 23 décembre 2020 que bpost et BNP Paribas Fortis ont signé un accord non contraignant sur le futur partenariat à long terme de bpost banque : bpost vendrait sa participation de 50% à BNPPF et - compte tenu de la stratégie de bpost d'être un contributeur important à la cohésion sociale dans la société - bpost continuera à fournir des services bancaires par l'intermédiaire de son réseau physique de bureaux de poste, assurant ainsi un service de haute qualité.

Entreprise inclusive avec apprentissage permanent : être une organisation inclusive, offrant des expériences d'apprentissage permanent

bpost boost

En tant que plus grand employeur de Belgique, le groupe bpost entend contribuer à réduire le déséquilibre entre le nombre élevé de jeunes inactifs et les postes vacants à long terme. « bpost boost », une initiative cadre qui sera lancée en 2021, vise à accroître le niveau de formation de ses participants au cours des cinq prochaines années tout en les aidant à trouver un emploi durable. En 2021, plus de 500 candidats à travers toute la Belgique suivront la formation pour devenir des agents des postes polyvalents, acquérant ainsi des compétences numériques et des compétences techniques propres au secteur de la logistique.

Avec sa vision stratégique CONNECT 2026, le groupe bpost a l'ambition d'accélérer sa transformation en un groupe de e-commerce proche de notre société, tout en restant un fournisseur de courrier efficace en Belgique.

Pour 2021, le groupe attend un taux de croissance à un chiffre (partie basse de la fourchette) du total des produits d'exploitation du groupe, tandis que l'EBIT ajusté du groupe devrait se situer entre 265 et 295 millions EUR, ce qui correspond globalement à l'EBIT de 2020 qui a bénéficié d'un effet positif net lié à la COVID-19.

Pour les entités opérationnelles, les prévisions du groupe bpost sont les suivantes :

Mail & Retail :

L'évolution du total du produit d'exploitation devrait résulter d'une baisse sous-jacente du volume du Domestic mail comprise entre -9 % et -11 %, d'une hausse approuvée des prix du courrier de +6 % et d'une reprise attendue post-COVID-19 des activités Value added services et Proximity et convenience retail.

Marge d'EBIT ajusté entre 6 et 8 %.

Parcels & Logistics Europe & Asia :

Taux de croissance à un chiffre (partie moyenne de la fourchette) du total du produit d'exploitation avec des volumes de colis et de logistique d'e-commerce qui devraient se normaliser par rapport aux niveaux élevés observés en 2020 en raison de la COVID-19.

Marge d'EBIT ajusté entre 8 et 10 %.

Les charges d'exploitation incluront des investissements en vue d'assurer la croissance de la logistique omni commerce en Europe.

Parcels & Logistics North America :

Taux de croissance à un chiffre (partie moyenne à haute de la fourchette) du total des produits d'exploitation, sous l'effet de la croissance des clients existants de Radial et du lancement de nouveaux clients, normalisé par rapport au pic COVID-19 de 2020.

Marge d'EBIT ajusté entre 4 et 5 %.

Le capex brut devrait avoisiner les 200-220 millions EUR, orienté vers les priorités de la stratégie CONNECT 2026 visant à développer la logistique omni commerce.

Le dividende relatif aux résultats de l'année 2021 sera de l'ordre de 30 à 50 % du bénéfice net IFRS, et sera versé en mai 2022 après l'assemblée générale des actionnaires, conformément à la nouvelle politique de dividende.

En raison des incertitudes persistantes liées à la COVID-19, la visibilité quant à l'avenir reste limitée et pourrait avoir un impact sur les perspectives de 2021.

