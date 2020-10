bpost : poursuit son expansion aux Pays-Bas en inaugurant avec Active Ants le centre d'e-fulfilment du futur

Extension des activités de logistique d'e-commerce aux Pays-Bas et en Belgique

Nouvel entrepôt d'e-fulfilment de 20 000m² à Roosendal

Innovation grâce aux 105 robots déployés au service des collaborateurs

Active Ants, filiale de bpost group, vient de prendre possession à Roosendaal d'un centre de fulfilment flambant neuf où les femmes et les hommes collaborent efficacement avec les robots. Dans cet entrepôt ultramoderne, des milliers de marchandises sont empaquetées pour le compte de boutiques en ligne. Dès 2021, Active Ants ouvrira également une filiale en Belgique. bpost group poursuit ainsi sa croissance dans la logistique d'e-commerce, tant en Belgique qu'au niveau international.

« L'entreposage, l'enlèvement des commandes et le tri sont entièrement automatisés. Pour le retrait des commandes, le personnel collabore de manière efficace avec des robots. Le flux de retour et la réception des marchandises restent en revanche des processus manuels ». Ces mots sont ceux de Jeroen Dekker, managing partner chez Active Ants. « Cette mécanisation s'accompagne d'une plus grande efficacité, d'une qualité élevée et d'un environnement de travail agréable pour nos collaborateurs. Cette structure est unique au monde ».

Quand humains et robots collaborent

65 « Autonomous Mobile Robots » (AMR) amènent des boîtes vides au collaborateur, qui y dépose les marchandises qui lui ont été apportées par d'autres robots. Ensuite, les AMR repartent vers différentes machines d'empaquetage, qui referment les boîtes à la bonne taille, les pèsent et y apposent une étiquette d'envoi. Il n'est donc plus nécessaire d'ajouter de matériau de remplissage et on transporte ainsi un minimum de « vide » à destination du client. Après cela, les AMR se saisissent à nouveau des boîtes fermées et les trient avant de les amener aux transporteurs respectifs.

Pour l'entreposage, on utilise un système de bacs de stockage où, une fois encore, une quarantaine de robots spéciaux retirent les marchandises du système et les conduisent jusqu'aux collaborateurs. Dans le cadre de ce système « goods-to-man », on a aussi visé une très faible empreinte carbone. Le système entrepose jusqu'à six fois plus de stock par mètre carré et les robots réutilisent leur propre énergie, si bien que la consommation électrique est minime.

Emballage écologique et personnalisé

Une machine de fermeture à imprimante intégrée a été spécialement conçue pour Active Ants. Chaque client peut ainsi obtenir des boîtes pourvues d'inscriptions personnalisées. « Grâce à cette fonctionnalité unique, nous permettons aux grandes mais aussi aux petites boutiques en ligne de réaliser des emballages personnalisés », explique Jean Lahaye, managing partner d'Active Ants. « L'époque où nous gardions un stock de centaines de palettes de boîtes préimprimées est révolue. Cela épargne des coûts à nos clients et est également plus écologique », conclut Jean Lahaye.

La logistique d'e-commerce est le moteur de croissance de bpost group

Grâce à la croissance de ses filiales, bpost marque de plus en plus de son empreinte la logistique d'e-commerce électronique au niveau mondial. L'entreprise peut ainsi poursuivre son développement durable partout dans le monde tout en restant un des principaux employeurs en Belgique.

Avec l'ouverture de ce nouveau centre de fulfilment à Roosendaal, bpost group compte désormais 8 centres de fulfilment en Europe. Deux d'Active Ants aux Pays-Bas et 6 sites Radial en Europe, dont 1 aux Pays-Bas, 1 au Royaume-Uni, 2 en Allemagne, 1 en Italie et 1 en Pologne. Ensemble, ils forment un réseau de centres proches de nos clients et constituent la réponse de bpost group à la demande croissante de services logistiques pour les acteurs du secteur des achats en ligne.

Expansion internationale d'Active Ants en Belgique et en Allemagne à partir de 2021

bpost entend également rester le principal acteur opérationnel du commerce électronique dans son propre pays et poursuivre son développement en soutenant les boutiques en ligne belges, petites et grandes, au moyen d'un large éventail de solutions. Ce qui passera aussi par l'ouverture d'une filiale d'Active Ants au printemps 2021, dans un bâtiment existant du groupe à Boom, entre Malines et Anvers.

« Je suis fier de cette nouvelle étape franchie par nos activités logistiques d'e-commerce aux Pays-Bas », déclare Jean-Paul Van Avermaet, Administrateur délégué de bpost group. « Cela prouve non seulement que nous répondons efficacement aux nouveaux besoins de nos clients en transformant comme il se doit notre entreprise, mais aussi que nous osons recourir aux toutes dernières technologies et innovations du marché pour nous imposer dans le monde entier ». Je souhaite pleine réussite à nos collègues d'Active Ants dans cette nouvelle étape et je me réjouis de l'ouverture prochaine d'un tel centre en Belgique ».

Active Ants a été fondée en 2010 avec l'idée de rendre l'e-fulfillment plus précis et efficace grâce à l'innovation, l'automatisation et le travail avec des robots. Active Ants est devenue l'un des plus grands acteurs aux Pays-Bas avec plus de 250 clients et plus de 3 millions de commandes par an.

Lire la suite