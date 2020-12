bpost : présente CONNECT 2026

bpost group révèle aujourd'hui sa nouvelle vision stratégique CONNECT 2026, pour accélérer sa transformation en un groupe omnicommerce durable, proche de la société, tout en restant un fournisseur de courrier efficace en Belgique.

L'évolution rapide des besoins des clients requiert des initiatives supplémentaires pour que bpost group puisse faciliter la vie de ses clients dans un monde digital, notamment sur le 'dernier kilomètre', développer de nouvelles opportunités commerciales et renforcer l'innovation.

Afin de mener cette transformation de l'entreprise et de créer une valeur durable pour les actionnaires, le Conseil d'administration a approuvé un cadre d'allocation du capital adapté, en vertu duquel l'accélération des investissements dans la transformation de l'entreprise, et donc dans sa croissance future, vise à aboutir à une politique de distribution de dividendes de 30 à 50 % du bénéfice net IFRS.

L'ambition de CONNECT 2026 est de chercher à compenser la perte d'EBIT résultant du déclin de l'activité courrier au cours de la période de 2021 à 2026.

Ces dernières années, le secteur postal est confronté à des changements structurels constants qui surviennent dans un contexte économique moins prévisible. L'évolution des besoins des clients a précipité la baisse du volume du courrier, tandis que l'e-commerce effectue une percée significative. Au cours des derniers trimestres, la crise de la COVID-19 a clairement montré à quoi pourrait ressembler une accélération de la transformation de l'entreprise, avec une croissance spectaculaire dans le domaine des colis et de la logistique. Cette nouvelle réalité, qui perdurera après la crise de la COVID-19, réclame une accélération de la transformation pluriannuelle dans laquelle s'est engagée bpost group.

Afin de pouvoir répondre à l'évolution des besoins des clients et de jeter les bases solides d'un avenir viable, bpost a effectué une révision complète de la vision stratégique du groupe et de l'affectation de son capital, en vue de mener à bien la transformation de l'entreprise, tout en maintenant une discipline sur le plan financier et en créant une valeur durable pour les actionnaires.

La nouvelle vision stratégique CONNECT 2026 est une évolution, non une révolution. Ces dernières années, bpost group est devenu un opérateur de courrier efficace et innovant en Belgique, ainsi qu'un acteur relevant dans le domaine des colis et de la logistique de l'e-commerce en Belgique, en Europe et aux États-Unis. À présent, le groupe est prêt à passer à la vitesse supérieure et à accélérer la transformation de ses activités, afin de continuer à créer, dans les années à venir, de la valeur durable à long terme, pour ses clients et actionnaires à travers le monde.

Jean-Paul Van Avermaet, Administrateur délégué de bpost group:

« Le lancement de CONNECT 2026 est un changement de mentalité pour notre entreprise, pour au moins quatre grandes raisons. Tout d'abord, cela nous permettra de continuer à réinventer notre entreprise avec l'orientation client davantage encore au cœur de tout ce que nous faisons. Anticiper l'évolution des besoins des clients est ce qui nous motive et nous incite à créer de la valeur en partant d'eux. Deuxièmement, cela nous donnera la possibilité d'investir dans nos activités logistiques d'omnicommerce. Il s'agit de notre principal moteur de croissance, en particulier grâce aux fantastiques opportunités qu'offrent Radial et Active Ants dans le secteur de la logistique d'e-commerce. Active Ants, par exemple, ouvrira plusieurs nouveaux sites en Europe, notamment en Belgique. Troisièmement, notre nouvelle vision stratégique met plus que jamais en avant notre rôle sociétal, en soulignant notre volonté de développer de nouveaux services, en tant qu'organisation inclusive et respectueuse de la planète. Comme le mentionne explicitement notre vision CONNECT 2026, dans un monde qui change, pour nos clients et collaborateurs, les citoyens, entreprises, actionnaires et gouvernements, bpost group entend être un guide de confiance pour « connecter ». Dernier point, mais non des moindres, le lancement de cette vision stratégique ambitieuse trace la voie d'un avenir durable pour bpost group et tous ses employés, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour ».

Être le partenaire de confiance des marques, pour leur permettre de développer avec succès leurs activités d'omnicommerce :

augmenter les revenus et leur EBIT résultant de l'omnicommerce ;

augmenter les revenus issus de services numériques liés à l'omnicommerce ;

proposer aux marques actives dans la logistique de l'e-commerce au moins 2 services différents dans la chaîne de valeur ;

développer une vision commune pour Radial US et Radial UE : servir les marques américaines leaders en Europe, ou les marques européennes leaders aux États-Unis.

Faire de la Belgique un pays d'omnicommerce de tout premier plan :

aider les PME belges à franchir le pas de l'e-commerce et à développer leurs activités en ligne en offrant la meilleure expérience client possible aux expéditeurs et destinataires.

Être reconnue comme une nouvelle entreprise innovante, offrant des expériences client enthousiasmantes :

changer radicalement de perspective, pour passer du point de vue de l'expéditeur à celui du destinataire, et donc servir encore mieux l'expéditeur ;

créer des expériences client enthousiasmantes et innovantes, pour faire grimper le 'NPS' (Net Promotor Score) par ligne opérationnelle année après année ;

co-participter et en tester de nouvelles solutions et fonctionnalités avec les clients, au sein d'un centre d'innovation totalement opérationnel, ainsi qu'à leur mise en œuvre ;

totaliser 5 millions d'utilisateurs de l'app bpost Belgique d'ici la fin de 2022.

Garantir une rentabilité durable à long terme, assurer des investissements visant à transformer les activités au-delà du courrier :

Réinventer et déployer la chaîne d'approvisionnement du courrier et des colis en Belgique, sur base de l'évolution attendue du marché, en combinant agilité, coût et qualité de service.

Booster la création de valeur au niveau des activités courrier.

L'ambition financière vise à plus que compenser la perte d'EBIT de notre activité courrier, en régression sur la période 2021-2026, et à se préparer à une croissance de l'EBIT ajustée de bpost group. À l'avenir, nous communiquerons des orientations financières annuelles plutôt que des objectifs d'EBIT à long terme pour le groupe, étant donné que la transformation de notre entreprise dépend en partie de facteurs exogènes dont le calendrier est imprévisible.

Être une entreprise de référence en matière de durabilité et de respect de la planète :

Être pleinement active dans plusieurs villes belges au travers d'une logistique urbaine durable, garantie sans émission en centre-ville.

Réduire l'empreinte carbone totale de 20 % à l'horizon 2030, par comparaison avec le niveau atteint par le groupe en 2017.

Mettre en circulation 50 % de camionnettes électriques d'ici 2030 au niveau du groupe.

Disposer d'une certification externe, via une entité de référence pour les clients et investisseurs.

Contribuer de manière importante à la cohésion sociale et être le partenaire privilégié des services publics dans un monde qui change :

créer des services supplémentaires et payants de proximité ;

maintenir les services existants offerts aux pouvoirs publics, et les moderniser.

Être une organisation inclusive, proposant des expériences d'apprentissage continu :

lancer bpost academy pour renforcer et réorienter les compétences des collaborateurs de bpost ;

Développer au niveau du groupe un plan 'Capital humain et à diversité' ;

instaurer une culture ' Un groupe, une équipe, un état d'esprit, un groupe bpost ', à travers toutes les entreprises de bpost group.

Afin de soutenir et d'accélérer la transformation des activités, le Conseil d'administration a approuvé un cadre adapté d'allocation du capital, qui équilibre l'investissement dans la croissance, la rémunération des actionnaires et le maintien d'une discipline financière :

Investir dans la croissance : Pour assurer durablement la croissance future de ses revenus, bpost group s'engage pleinement à contrer la baisse des volumes de courrier en investissant du Capex dans des activités de croissance liées aux colis et à la logistique d'e-commerce. De plus, des fusions et acquisitions ciblées contribueront à accélérer le développement de Radial Europe. Les projets d'investissement devront répondre à des critères d'investissement stricts. Ceux-ci consisteront, entre autres, à atteindre un rendement minimal dépassant le CMPC d'au moins 2 % tout en limitant la période d'amortissement. Une gouvernance rigoureuse en termes d'investissements permettra de consolider le positionnement du groupe en vue d'une croissance à moyen terme et d'optimiser la valeur et le rendement futurs pour les actionnaires.

Rémunération des actionnaires : la future politique de dividende revue de bpost group prévoit la distribution de 30 à 50 % du bénéfice net IFRS. Cette politique offre une flexibilité suffisante pour mettre en œuvre la stratégie, tout en maximisant les rendements pour les actionnaires et en renforçant la création de valeur durable pour les actionnaires à plus long terme. Le paiement du dividende annuel se fera au mois de mai, après l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.

Volonté d'obtenir une notation de crédit ' investment grade ' : Standard & Poor's a publiquement attribué une notation de crédit à long et court terme A/A-1 à bpost group avec une perspective stable. En respectant une discipline rigoureuse en matière de capital, bpost group aspire à obtenir une notation de crédit ' investment grade ', qui renforcera encore la croissance durable à long terme.

bpost group s'engage également à une gestion active du portefeuille, en vertu de laquelle les actifs non essentiels pourraient être identifiés dans l'optique d'une vente éventuelle.

Commentaire de François Cornelis, président du Conseil d'administration :

« Avec ce cadre d'allocation des capitaux actualisé, nous avons pris en compte les perspectives de toutes nos parties prenantes. Nous avons un rôle sociétal important à jouer quant à la sécurité de l'emploi à long terme et à la garantie de la qualité du service, tout en répondant aux attentes de nos contreparties financières par rapport au rendement durable de leurs investissements dans notre groupe. Seule une gestion disciplinée du capital permettra à bpost group de mener à bien son important parcours de transformation pour devenir un acteur mondial de l'omnicommerce. La nouvelle politique d'allocation du capital vise un juste équilibre entre l'attribution de rendements durables aux actionnaires et l'investissement dans notre avenir, en mettant l'accent sur les clients, les personnes et la croissance. Je suis convaincu que la manière dont nous allons déployer le capital à l'avenir permettra d'optimiser la création de valeur pour toutes les parties prenantes à plus long terme ».

Le management répondra aux questions des investisseurs et des analystes en valeurs mobilières sur l'annonce de ce jour au cours du webinaire consacré à l'actualisation de la stratégie et à l'allocation de capital, qui se tiendra aujourd'hui à 10h30. Le lien webcast ainsi que la présentation sont publiés sur le site web de l'entreprise: https://corporate.bpost.be/investors/results-reports-and-presentations/capital-markets-day/2020 .

