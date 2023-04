Bpost / : 171 tonnes de dons pour la Turquie recueillies par bpost

Jeudi 13 avril 2023

Le 6 février 2023, un terrible séisme a frappé la Turquie et la Syrie. bpost n'est pas restée de marbre face au drame, aux victimes et à leurs familles. L'entreprise a rapidement mobilisé son expertise logistique et son vaste réseau de Bureaux de Poste pour récolter des dons alimentaires, produits d'hygiène et couvertures, à destination des personnes qui ont tout perdu en Turquie*.

Les 656 Bureaux de Poste de Belgique ont très vite servi de points de dépôt pour les dons des citoyens belges. 171 tonnes de vivres, de produits d'hygiène et de couvertures ont été collectées aux quatre coins de la Belgique. 70 % des dons provenaient de particuliers, 30 % ont été offerts par des entreprises (Colruyt, Ecotone, Noé Nature...). Tout le monde s'est montré investi et solidaire.

656 Bureaux de Poste ont récolté les vivres apportés par les citoyens

171 tonnes de produits de première nécessité récoltées dont : Plus de 50 tonnes de produits d'hygiène Près de 40 tonnes de couvertures

648 palettes constituées et stockées au centre de tri de Gand X

Grâce à l'aide d'ADA Trans et Aras, experts dans le transport entre la Belgique et la Turquie, 9 camions bpost ont déjà apporté les produits jusqu'à Istanbul, 11 autres suivront les prochaines semaines.

Des milliers de Belges, dont VOUS faites partie, qui ont fait un don ou ont relayé l'information. Merci !

Jos Donvil, CEO bpost Belgium : « bpost a toujours été attentive à la société dans son ensemble. L'entraide et la solidarité sont des valeurs fortes défendues par l'entreprise et nous pouvons être fiers de notre force logistique. Ce mois de collecte de dons pour les victimes des tremblements de terre, nous démontre, une fois de plus, que la population belge porte haut et fort ces valeurs également. C'est incroyable. Merci aux particuliers qui ont aidé sans compter, aux entreprises qui ont donné des produits en masse et aux collaborateurs et collaboratrices de bpost qui ont rendu cette action possible. Nous sommes très reconnaissants et émus d'avoir assisté à cet élan de générosité formidable. » Hakan Gülten, directeur Général de Ptt As : « Je tiens à vous dire que votre soutien contribue grandement à nous permettre de traverser cette période difficile en étant plus forts. Un proverbe turc dit : "Un ami dans le besoin est vraiment un ami". Le fait que vous nous ayez soutenus avec toutes vos possibilités en ce jour est une véritable illustration de ce proverbe. À cette occasion, je voudrais vous remercier du fond du cœur, ainsi que toute la famille bpost, pour l'aide humanitaire que vous envoyez, l'amitié et la solidarité dont vous avez fait preuve ».

Le nombre de conteneurs postaux collectés était le plus élevé dans les zones de Gand, Thimister-Clermont (avec Eupen et Welkenraedt), Liège et Anvers. Les citoyen·ne·s des communes avoisinantes ont fait don de nombreuses boîtes remplies de vivres, de produits de soin et de couvertures.

* Pour d'évidentes raisons de sécurité , le transport de dons n'a pas pu avoir lieu à destination des victimes syriennes. Pour les aider, bpost a proposé aux citoyen·ne·s de faire des dons au Consortium 1212 .

