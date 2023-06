Bpost / : L'Ecozone de Hasselt dessert 24 000 habitants supplémentaires

Vendredi 16 juin 2023

À Hasselt, la distribution durable du courrier et des colis est étendue de deux à cinq sous-communes. Les habitant·e·s de Kermt / Spalbeek, Stevoort et Kuringen / Stokrooie sont désormais également livré·e·s sans émission.

Depuis le début de l'année, Hasselt est la première Ecozone du Limbourg. Les factrices et facteurs y distribuent les lettres et les colis de manière durable au moyen de véhicules électriques, qu'il s'agisse de voitures ou de vélos équipés d'une remorque. La flotte de véhicules verts s'est encore élargie ces derniers mois, de sorte qu'après Hasselt, Sint-Lambrechts-Herk et Wimmertingen, c'est à présent au tour de Kermt / Spalbeek, Kuringen / Stokrooie et Stevoort de rejoindre l'Ecozone. Cela signifie que 24 000 Hasseltois·e·s ​ supplémentaires profiteront des avantages d'une livraison des lettres et colis sans émission.

Les Ecozones sont en effet perçues positivement par les habitant·e·s puisqu'elles améliorent la qualité de vie. La pollution de l'air y est considérablement réduite grâce à l'utilisation de voitures sans émission, mais il y a aussi d'autres avantages tels que la réduction des embouteillages et des nuisances sonores.

Stella Segers, gestionnaire Fleet au Mail Center de Hasselt : « Nous avons récemment reçu plusieurs nouveaux véhicules. Grâce à ces camionnettes électriques, de plus en plus de factrices et facteurs effectuent leur tournée sans émission. Nous attendons encore une trentaine de véhicules supplémentaires afin que toutes les tournées de distribution partant de notre bureau distributeur puissent se faire de manière électrique. Nous sillonnerons alors aussi les communes voisines d'Alken, Diepenbeek, Hoeselt, Kortessem et Wellen sans émettre la moindre émission. » « Au niveau de la ville, nous nous réjouissons bien entendu particulièrement de cette initiative de bpost », explique l'échevin de la Mobilité d'Hasselt Marc Schepers. « Hasselt entend être une ville pionnière en matière de distribution durable et cette initiative cadre dès lors parfaitement avec nos objectifs politiques. » Marc Schepers est bien conscient des nombreux avantages que représentent des distributions durables. « Les e-bikes réduiront le nombre de voitures dans notre centre-ville, ce qui le rendra plus vivable, plus sûr et plus agréable. Le déploiement des voitures 100 % sans émission contribue également à l'amélioration de la qualité de l'air et donc de la santé de nos concitoyen·ne·s. »

En outre, le vaste réseau de Points d'enlèvement offre aux client·e·s une alternative pour venir retirer leurs colis de manière durable dans leur quartier, à vélo ou à pied. Tout comme à Hasselt, bpost livrera des lettres et des colis sans émission de CO 2 aux habitant·e·s de 25 centres-villes d'ici 2025.

De deux à cinq sous-communes :

Hasselt/Sint-Lambrechts-Herk (3500) et Wimmertingen (3501) ​

​+ Kermt/Spalbeek (3510), Kuringen/Stokrooie (3511) et Stevoort (3512)

Flotte verte de bpost :

De 39 à 43 vélos électriques, dont 6 toujours équipés d'une remorque

De 48 à 68 véhicules électriques

Vaste réseau de points d'enlèvement pour les colis :

2 Bureaux de Poste

7 Points Poste

8 Points Colis

11 Distributeurs de Colis

