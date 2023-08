Mardi 29 août 2023

Le déploiement fructueux d'une Ecozone implique un certain nombre d'aspects importants. Ainsi, un réseau dense de Points d'enlèvement existants (Bureaux de Poste, Points Poste et Points Colis) est mis en oeuvre, complété par de nouveaux Distributeurs de Colis, et la flotte de véhicules pour la distribution en ville est entièrement verte. Les chiffres montrent que cela fonctionne bien à Louvain.

"Les Ecozones portent manifestement leurs fruits. Plus il y a d'investissements dans la livraison durable de colis, moins il y a de pollution. Non seulement à Louvain, mais aussi dans le reste du pays, le commerce en ligne passe au vert. Nous avons déjà fait de grands pas en la matière en multipliant les Distributeurs de colis, les voitures électriques, etc. Continuons à miser sur ce succès", a résumé la ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter.

Actuellement, la ville de Louvain dispose de Distributeurs de Colis répartis sur 27 emplacements, ce qui représente un total de 624 casiers. Et les Louvanistes ont manifestement pris le pli de se rendre aux distributeurs. Quatre des cinq distributeurs les plus utilisés dans les villes centres de Flandre se trouvent à Louvain. Il s'agit des Distributeurs du parc De Bruul, de la De Becker-Remyplein, de De Bron et de la Fonteinstraat. Les Distributeurs de la Fonteinstraat et du parc De Bruul ont un taux d'occupation de plus de 70 %. La plupart des autres Distributeurs de Louvain ont un taux d'occupation compris entre 50 et 70 %.

Entre le lancement du projet Ecozone en novembre 2021 et juin 2023, pas moins de 103 785 colis ont été envoyés par le biais des Distributeurs installés à Louvain. Les habitants y utilisent ces Distributeurs principalement pour recevoir des colis, moins pour en expédier. Il y a cinq fois plus de colis livrés dans les Distributeurs que de colis expédiés. En outre, l'utilisation des Distributeurs de Colis a plus que doublé entre 2021 et 2022 et la croissance se poursuit en 2023. Par ailleurs, en raison du succès des Distributeurs de Colis, la proportion de livraisons à domicile a diminué de 6 % à Louvain. Vu le succès rencontré, la ville et bpost installeront deux autres Distributeurs dans les semaines à venir, au Spaanse Kroon et sur la Blauwputplein à Kessel-Lo.

Avec les 16 Points d'enlèvement physiques (Bureaux de Poste, Points Poste et Points Colis), les Distributeurs de Colis forment un réseau ultra développé qui est accessible à pied à tous les Louvanistes. La plupart des Distributeurs de Colis se trouvent aux Hoppinpunten (Points Mob). Il s'agit là d'un choix délibéré. La ville regroupe les services de mobilité et les initiatives durables complémentaires aux Points Mob afin de faciliter les déplacements durables et de les rendre reconnaissables.

Jos Donvil, CEO bpost Belgium : « Les habitantes et habitants de Louvain, comme nos factrices et facteurs, contribuent au succès de cette Ecozone. Ils utilisent de manière intensive le réseau dense de Points d'enlèvement et, en combinaison avec des véhicules durables, ils réduisent considérablement les émissions de COet garantissent une qualité de l'air plus saine pour tout le monde. En tant qu'entreprise, nous sommes fiers d'apporter une contribution positive à la communauté. bpost poursuit des objectifs environnementaux ambitieux et les Ecozones ont un rôle important à jouer à cet égard. Ainsi, d'ici 2025, un modèle de distribution durable similaire à celui implanté à Louvain sera déployé dans 25 autres villes. »

Les gains en termes de durabilité du projet sont significatifs, tant pour bpost que pour les utilisateurs. En utilisant des vélos avec remorque et en réorganisant les tournées de distribution, bpost économise chaque jour environ 240 kilomètres en voiture à Louvain. Sur une base annuelle, cela représente une économie de 87 600 kilomètres en voiture, soit une réduction de 88 % de CO 2 par colis chez bpost par rapport à 2018. Grâce à l'Ecozone, le gain en termes de durabilité chez les utilisateurs des Distributeurs de Colis est également élevé, car 98 % d'entre eux se rendent au Distributeur de manière durable, en raison de la courte distance à parcourir.

"Toutes ces livraisons à domicile génèrent beaucoup de trafic et d'émissions supplémentaires. La réalisation de cette Ecozone avec des Distributeurs de Colis supplémentaires et des livraisons sans COa clairement un impact positif sur la qualité de vie et la sécurité routière dans notre ville. Nous sommes très satisfaits de ces premiers résultats", se réjouit l'échevin de la mobilité David Dessers. "L'Ecozone est également un bon complément à d'autres initiatives en matière de logistique urbaine durable, telles que 'Wij.Leveren', la plateforme numérique de distribution de colis que nous mettons en place avec certaines communes voisines."

L'Ecozone apporte également une valeur ajoutée aux commerçants de Louvain. Ils sont en effet nombreux à gérer leur propre boutique en ligne et à envoyer les commandes à leurs clients via les Distributeurs de Colis. De plus, le réseau de Distributeurs de Colis leur permet de déposer un colis dans un Distributeur pour les clients qui ne peuvent se rendre dans la boutique durant les heures d'ouverture. Les clients peuvent alors venir le chercher directement, sans l'intervention de bpost.

​L'échevin du commerce Johan Geleyns sait que de nombreux clients souhaitent profiter de cette opportunité : "Les consommateurs d'aujourd'hui considèrent comme une valeur ajoutée le fait que leur produit soit disponible au moment qui leur convient. Dans un distributeur de colis, un colis ne se perd pas chez les voisins ou ne se mouille pas sous un meuble de jardin. Il n'y a pas de file d'attente dans un bureau de poste et vous pouvez passer le prendre quand cela vous arrange. Vous pouvez donc faire vos achats dans votre magasin préféré de Louvain en un rien de temps et en toute tranquillité. Tout le monde y gagne, le commerçant et le consommateur".

La ville et bpost ont lancé la collaboration relative à l'Ecozone de Louvain en novembre 2021. Les deux partenaires ont maintenant décidé de poursuivre la collaboration jusqu'en octobre 2025, après la fin de la période d'essai prévue en octobre 2023. La ville et bpost examineront dans les prochains mois si davantage de Distributeurs de Colis s'avèrent nécessaires et/ou si de nouveaux Points d'enlèvement doivent être installés afin d'améliorer encore les services offerts aux habitantes et habitants de Louvain. bpost poursuivra également la transition vers des véhicules électriques afin de desservir les autres sous-communes sans émission. Dans le centre de Louvain, les livraisons sont déjà totalement exemptes d'émission, et à Heverlee, elles le sont en grande partie.

