bpost souhaite minimiser au maximum l'impact environnemental de ses activités. Ainsi, l'entreprise déploie dans les zones urbaines des Ecozones où le courrier et les colis sont livrés sans émission jusqu'au client final. Aujourd'hui, il existe déjà 15 Ecozones et bpost veut étendre ce concept pour tendre vers davantage de logistique urbaine durable. L'entreprise mise de plus en plus sur des solutions alternatives et plus respectueuses de l'environnement (électrique, GNL...) pour un transport efficace du courrier et des colis entre ses propres sites.

Disclaimer

Bpost SA published this content on 17 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 June 2024 06:21:07 UTC.