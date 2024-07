Bpost / : La valeur du jour en Europe - Bpost abaisse ses prévisions 2024 après la perte des concessions presse

Bpost (-7,02% à 2,935 euros) chute à Bruxelles suite à la révision à la baisse de ses objectifs annuels et de "l'impact de la perte des concessions de presse plus important que prévu" selon Jefferies. Le spécialiste belge du traitement du courrier a quantifié l'impact de cette perte. Il s'attend maintenant à ce que l'Ebit ajusté pour l'année 2024 soit inférieur d'environ 30%, notamment en raison de la persistance de conditions de marché défavorables en Amérique du Nord. Il serait compris entre 165 et 185 millions d'euros alors qu'il s'élevait à 248 millions d'euros en 2023.



Le résultat d'exploitation de son activité en Belgique devrait être légèrement inférieur (contre une légère hausse précédemment), en raison d'une baisse de 50 millions d'euros des revenus de la presse, reflétant des conditions moins favorables des concessions prolongées au premier semestre 2024 et des contrats nouvellement signés au second semestre 2024.



"Outre la baisse structurelle des volumes, environ 35 millions d'euros de ces revenus en moins se traduisent directement dans l'EBIT", explique Bpost.



Chris Peeters, CEO de Bpost déclare: "En Belgique, nous avons finalement conclu des accords avec les éditeurs de journaux pour sécuriser la plupart des volumes, tout en préservant l'emploi et en évitant les coûts de restructuration. Néanmoins, les nouveaux contrats sont assortis de conditions moins favorables. Nous continuerons à travailler sur l'alignement des coûts sur les volumes afin d'en atténuer l'impact".



"La baisse de la marge EBIT en Belgique de 5-7%, contre 6-8% précédemment, reflète les marges plus faibles sur les nouveaux contrats de presse", explique Jefferies.



En outre, les revenus de la division "E-logistics" en Amérique du Nord de Bpost devraient afficher une baisse à deux chiffres, par rapport à la baisse précédente entre 6 et 9%, reflétant la persistance de conditions de marché défavorables, avec une marge EBIT plus faible de 2,5-4% (par rapport à 4-6% précédemment).



Bpost vise désormais pour son activité "E-Logistics" en Eurasie une croissance à un chiffre de son résultat d'exploitation (contre une croissance à deux chiffres auparavant).



Les nouvelles prévisions de Bpost ne tiennent pas compte de l'acquisition du groupe Staci (spécialiste de la logistique multi-canal), qui sera finalisée dans les semaines à venir et qui devrait contribuer à hauteur de 8 à 9 millions d'euros par mois à l'EBIT à partir du mois d'août.



Jefferies rappelle que "Bpost a conclu un accord avec les éditeurs de journaux pour la distribution des journaux francophones en Wallonie (représentant environ 20% du volume total) à partir du 1er juillet.



Cet accord prévoit que la société belge continue à distribuer tous les journaux en Wallonie jusqu'à la fin de l'exercice 2025. Après cette période, les éditeurs pourront transférer la distribution à un tiers. "Dans l'espoir de prolonger l'accord au-delà de 2025, Bpost testera une distribution alternative au cours du troisième trimestre 2025, une réunion entre les parties étant d'ores et déjà prévue pour le milieu de l'exercice 2025", fait savoir le broker.