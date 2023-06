Jeudi 22 juin 2023

Son positionnement renforcé sur le marché de la logistique de l'e-commerce à travers l'Europe a incité bpostgroup à procéder à ce changement stratégique et à investir un nouveau site à Groningen. Dans ce complexe flambant neuf, Radial s'occupera du stockage, de la préparation des commandes, du conditionnement et de la préparation à l'expédition des produits pour ses clients nationaux et internationaux.

« Notre ancien entrepôt était devenu trop petit pour nos activités en pleine croissance. Ces dernières années, l'e-commerce a considérablement évolué et nous devons progresser au même rythme que nos clients. Nous avions donc besoin de plus d'espace de stockage pour leurs marchandises. Nous disposons à présent de cet espace, mais aussi de processus plus efficaces, d'un site plus accessible et d'un environnement de travail amélioré pour notre personnel, ce qui nous permet d'offrir un service très flexible et complet.», a déclaré Dries de Love, Vice-président exécutif de Radial pour l'Europe.

Le site de Groningen a été optimisé en vue de répondre aux demandes croissantes des consommateurs et de gérer un large éventail de variations de produits. Les performances de l'entrepôt ont été maximisées dans différents domaines, notamment l'utilisation de l'espace, l'efficacité de l'inventaire, la gestion de la main-d'œuvre, le traitement des commandes et la précision du retrait de celles-ci. Le cut-off (heure limite de dépôt) reste inchangé pour les clients. ​ Sa localisation bénéficie d'excellentes liaisons de transport, en particulier pour les envois en provenance des États-Unis. Les palettes des clients américains sont transportées de manière efficace jusqu'à Groningen, qui fait office de hub central, avant d'être acheminées vers le vaste réseau d'entrepôts de Radial en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne.

Conçu en mettant l'accent sur la durabilité, l'entrepôt comprend divers éléments intégrés qui minimisent efficacement son impact sur l'environnement. Le bâtiment a ainsi été délibérément pensé pour éviter l'utilisation du gaz et l'installation de panneaux solaires sur le toit produit de l'électricité à partir de sources renouvelables. Des systèmes d'éclairage économes en énergie et des mécanismes de chauffage intelligents sont utilisés de manière stratégique, ce qui permet de réduire efficacement les émissions et de maintenir des températures optimales. Des pratiques de tri des déchets sont strictement appliquées, tandis qu'un système de plomberie à faible consommation d'eau contribue à la conservation des ressources. L'entrepôt a été bâti en vue de répondre aux normes rigoureuses de l'évaluation BREEAM-NL, obtenant une note impressionnante correspondant à « Très bon ».

Le site comporte deux sections distinctes pour le stockage : l'une utilise le stockage condensé en bacs et l'autre le stockage sur palettes. Il combine des solutions automatisées, telles que la robotique « du bac à la personne » et « de la palette à la personne », dans la partie automatisée de l'entrepôt, avec des opérations manuelles effectuées dans une autre section de l'entrepôt.

Les systèmes de stockage et de récupération automatisés (ASRS) supervisent le stockage et la récupération des charges unitaires, rationalisant ainsi les processus de retrait, d'emballage et d'expédition. Ces systèmes fonctionnent en connexion avec les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) afin d'optimiser le stockage des produits, d'augmenter la productivité de la main-d'œuvre et d'utiliser des stratégies de préparation des commandes efficaces. Plusieurs solutions logicielles, dont Manhattan et Mercury, soutiennent la planification journalière des entrepôts, en permettant l'allocation des ressources pour répondre aux demandes spécifiques des clients.

Au sein de la section automatisée, 299 robots ont été intégrés pour travailler aux côtés du personnel. La robotique « bin-to-person » implique que des robots naviguent dans des allées désignées, en transportant des bacs standardisés d'articles vers des employés placés aux postes de préparation des commandes. Les robots qui déplacent les palettes fonctionnent de la même manière, mais ils transportent des palettes entières. Ces robots transporteurs amènent les boîtes vers les machines d'emballage, où elles sont scellées, pesées et étiquetées pour l'expédition. Ensuite, ils amènent les boîtes scellées et étiquetées vers les expéditeurs. Les employés jouent un rôle collaboratif en intervenant auprès des robots pour remplir les boîtes, gérer les flux de retour et réceptionner les marchandises. Tous les autres processus du site sont conçus pour être entièrement automatisés.

Enfin, en étant situé dans le parc d'activités de Westpoort, le long de l'autoroute A7, le nouveau centre de fulfilment offre une excellente connectivité avec la ville et plusieurs régions des Pays-Bas et d'Europe. Le nouvel emplacement offre une meilleure accessibilité aux membres du personnel de Radial, qu'ils se déplacent à vélo, en transports publics ou en voiture.

Superficie : 26 000 m 2 , soit près de 4 terrains de football

Capacité : automatisation conçue pour 2 millions de colis supplémentaires par an. De l'espace vide est disponible pour 1 million de colis supplémentaires par an

Personnel : 150 personnes en moyenne, plus de 200 personnes lors des pics saisonniers, en combinaison avec 299 robots

Source d'énergie : 100 panneaux solaires ; capacité future prévue : 2,4 MW

Radial, Inc, entreprise de bpostgroup, est un expert mondial en solutions de fulfilment pour l'e-commerce B2C. Depuis plus de 30 ans, de grandes marques font confiance à Radial pour les aider à tenir leurs promesses commerciales, à anticiper et à réagir aux perturbations qui se font jour dans le secteur et à faire face à la concurrence dans un marché qui évolue rapidement. En Europe, Radial propose une gamme complète de services de fulfilment, en ce compris le déchargement, le transport, l'entreposage, la préparation et la personnalisation des commandes, l'emballage et l'expédition, le traitement des retours et des réclamations, ainsi que l'assistance par le biais d'un service clientèle et de représentants du transport dédiés. Grâce aux services de Radial, les marques peuvent en toute confiance offrir à leurs clients les expériences à haute valeur ajoutée qu'ils réclament aujourd'hui. Le vaste réseau de centres de fulfilment de Radial aux États-Unis, au Canada, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne, les solutions les plus avancées en matière d'automatisation et de robotique, ainsi que la gestion des entrepôts, les services de transport flexibles et les technologies omnicanales de pointe aident les clients à répondre aux attentes croissantes des consommateurs et à maintenir leur compétitivité sur le marché. En tant qu'entreprise de bpostgroup, Radial dispose de la force et de la stabilité nécessaire pour investir aux côtés de ses clients, d'un réseau bien ancré dans le secteur de la livraison du dernier kilomètre et s'engage en faveur de solutions durables. Radial est agile, flexible, évolutif et concentré sur les objectifs commerciaux de ses clients.

Découvrez comment Radial livre le commerce de détail d'aujourd'hui sur : www.radial.com et LinkedIn Radial Europe : https://www.linkedin.com/company/radial-europe/ ​

