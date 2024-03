bpost SA/NV est le 1er prestataire de services postaux belge. Le groupe propose des prestations de collecte, de tri, d'acheminement et de livraison de lettres et de paquets. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - distribution de colis. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques et de transport express ; - collecte et livraison de courrier : lettres, cartes postales, annonces et documents publicitaires, journaux, etc. ; - autres : vente de produits postaux (notamment timbre-poste), prestations de services de gestion de documents, etc.

Secteur Frêt aérien et logistique