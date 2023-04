Bpost / : rend l'air marin encore un peu plus pur à Ostende

Vendredi 14 avril 2023

bpost distribue désormais les colis et les lettres de manière respectueuse de l'environnement dans la région côtière d'Ostende, grâce à sa flotte verte de vélos à remorque et de camionnettes électriques. Les quelque 70.000 habitant·e·s de la Reine des Plages bénéficient ainsi en permanence d'un air marin encore plus sain. ​

bpost lance des livraisons durables de journaux, de colis et de lettres dans un nombre croissant de villes. Ostende devient la première station balnéaire où les livraisons sont désormais effectuées sans émission de CO 2 . Grâce à l'électrification complète du parc automobile de bpost, la totalité des factrices et facteurs desservant le code postal 8400 quittent le centre de distribution avec un moyen de transport durable. Cette flotte verte se compose à l'heure actuelle de 35 camionnettes électriques et de 15 vélos à remorque. Le nombre de vélos est d'ailleurs appelé à croître. ​

Claudia Poldervaart, factrice à Ostende: « Après des années passées au volant d'un véhicule diesel, il a d'abord fallu que je m'habitue à mon nouveau vélo électrique. Apprendre à manœuvrer avec la remorque n'a pas été une sinécure. Mais après quelques jours, je maîtrisais parfaitement la technique. Aujourd'hui, je ne voudrais plus distribuer au moyen d'un autre véhicule, certainement pas dans le centre-ville. »

Pour les 41.000 habitant·e·s du cœur d'Ostende, les tournées sont effectuées presque exclusivement à l'aide de vélos électriques à remorque. En milieu urbain, cette solution est idéale pour se déplacer aisément dans les zones piétonnes et cyclistes très fréquentées. Ce n'est que pour les colis de grande taille que bpost utilise encore des camionnettes électriques. Cela permet de réduire considérablement le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules motorisés dans le centre-ville. Outre l'amélioration de la qualité de l'air, cette approche d'un centre-ville débarrassé de la voiture contribue également à un environnement plus sûr pour l'ensemble des habitant·e·s du centre.

À Ostende, un Microhub, c'est-à-dire un point d'approvisionnement supplémentaire dans le centre-ville, a été également prévu. C'est nécessaire car lorsque les factrices et facteurs quittent le centre de distribution avec une remorque chargée, il arrive qu'il·elle·s ne puissent pas emporter tous les colis associés à leur tournée. Au Microhub, il·elle·s peuvent venir remplir leur remorque afin de terminer leur tournée, sans devoir repasser par le centre de distribution.

Jochem Vincke, Mail Center Manager à Ostende: « Avec ses 70.000 habitant·e·s, Ostende est actuellement l'une des plus grandes zones sans émission desservie par bpost. De plus, pendant les périodes de vacances, nous enregistrons une augmentation des résident·e·s secondaires et des touristes, et donc aussi des colis. L'écologisation de notre flotte profite donc à tout le monde, car les gens ne viennent pas seulement à la Côte pour faire des achats en ligne, mais aussi et avant tout pour y profiter du bon air de la mer. »

bpost souhaite réduire son empreinte écologique tout en assurant des livraisons rapides et efficaces. L'entreprise est constamment à la recherche de moyens pour rendre ses processus logistiques plus durables. Dans ce contexte, l'Ecozone, ou zone de livraison sans émission, est une façon importante de rendre la livraison de colis plus écologique. Si Ostende vient compléter la liste actuelle des villes flamandes sans émission, la même approche est adoptée en Wallonie. Aujourd'hui, la partie méridionale du pays bénéficie également avec Seraing d'une nouvelle ville sans émission. bpost poursuit sa lutte contre le changement climatique en misant sur des initiatives durables telles que les livraisons vertes dans un nombre sans cesse croissant de villes à travers le pays.

70 factrices et facteurs pour 50 tournées durables

Flotte verte bpost:

35 camionnettes électriques

15 vélos électriques à remorque

42 stations de recharge

Réseau de 20 Points d'enlèvement:

1 Bureau de Poste

7 Points Poste

7 Points Colis

5 Distributeurs de Colis

