La société belge Bpost réduit ses perspectives en raison de l'incertitude liée aux fêtes de fin d'année.

Le groupe a déclaré que la hausse des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre et les tendances incertaines des volumes pèseraient probablement sur ses résultats du quatrième trimestre.

Les entreprises de livraison et de services postaux, de la société néerlandaise PostNL à la société allemande Deutsche Post et à la société américaine FedEx, ont vu leurs volumes de colis baisser après le pic provoqué par la pandémie, et ont signalé d'autres signes de ralentissement de la demande alors que l'inflation élevée érode la confiance des consommateurs.

L'inflation sur le marché d'origine de Bpost, la Belgique, a atteint 12,27 % en octobre, son plus haut niveau depuis juin 1975.

L'entreprise basée à Bruxelles s'attend désormais à déclarer un bénéfice d'exploitation ajusté (EBIT) compris entre 265 millions et 300 millions d'euros (266 millions et 301 millions de dollars), par rapport à ses prévisions précédentes de 280 millions à 310 millions d'euros.

Mais elle s'attend toujours à ce que les augmentations de prix, les réductions de coûts et l'augmentation des volumes au cours du dernier trimestre de l'année limitent l'impact des conditions macroéconomiques défavorables sur le bénéfice 2022 à 15 millions d'euros, contre 25 millions d'euros précédemment.

L'EBIT ajusté de Bpost a chuté de 33,5 % à 26,0 millions d'euros au troisième trimestre, battant les prévisions des analystes de 17,8 millions d'euros dans un sondage fourni par l'entreprise.

"Les résultats continuent de se situer dans la fourchette des prévisions au cours d'un trimestre plus calme sur le plan saisonnier, grâce à la croissance sous-jacente du volume des colis et aux mesures tarifaires, l'augmentation du prix du courrier compensant la baisse du volume", a déclaré le groupe dans un communiqué.

(1 $ = 0,9961 euros)