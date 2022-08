La société belge Bpost subit une baisse de ses bénéfices mais voit moins de risques.

La société belge de logistique du courrier, des colis et du commerce électronique, a affiché un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) de 82,6 millions d'euros au deuxième trimestre, une baisse moins importante que celle attendue par les analystes qui avaient prévu un EBIT ajusté de 70,4 millions d'euros. La société a fait état d'une résilience des revenus du courrier et d'une croissance de son activité Radial North America.

Le groupe a revu à la baisse l'impact potentiel sur ses résultats annuels de la hausse de l'inflation, de l'indexation des salaires, des coûts de transport et d'énergie et de la confiance des clients à 25 millions d'euros contre 40 millions d'euros précédemment.

Bpost voit cependant encore des incertitudes liées à des vents contraires plus forts et au comportement des consommateurs au troisième trimestre et pour le pic du quatrième trimestre 2022.

"Nous continuons à prendre des mesures à tous les niveaux afin de phaser et d'atténuer ces impacts négatifs tout en positionnant notre entreprise pour le succès à moyen terme", a déclaré l'administrateur délégué Dirk Tirez dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation de l'unité E-Logistics en Amérique du Nord a augmenté de 8,2 %, dopé par les performances de sa filiale Radial, en hausse de 18,3 % sur un an.

Les volumes de colis de Bpost en Belgique ont diminué de 12,9 %, sous l'effet du géant du commerce électronique Amazon qui traite davantage de colis par le biais de son service de livraison le jour même Amazon Logistics, ce qui a également nui aux pairs européens tels que Deutsche Post.

En mai, son rival néerlandais PostNL a réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé une forte baisse de son bénéfice trimestriel, avertissant que l'incertitude économique, l'inflation et la pression sur les volumes du commerce électronique rendent 2022 "plus difficile que prévu".