Mediahuis : Active Ants va au-delà de nos attentes

L'éditeur Mediahuis est client depuis des années déjà de bpost pour l'expédition de ses journaux, ainsi que des produits qu'il vend en ligne. Au vu de la croissance de cette dernière activité, bpost a conseillé à l'éditeur d'effectuer au début de l'été la transition vers Active Ants, le partenaire d'e-fullfiment le plus automatisé de bpost group, au moment où cette société démarrait ses activités en Belgique (plus précisément à Willebroek).

« Depuis le lancement de notre webshop, nous collaborons avec bpost pour le stockage et l'expédition des produits que nous vendons en ligne. Ces derniers mois, nous avons flirté avec les limites de capacité que peut nous offrir bpost, si bien qu'une nouvelle solution avait tout pour nous intéresser. Auprès d'Active Ants, nous trouvons non seulement un fournisseur offrant plus d'espace de stockage, mais aussi un partenaire capable d'évoluer avec nous, beaucoup plus moderne en termes de configuration et de suivi », explique Aline Delnoy, Business manager e-commerce chez Mediahuis.

En deux semaines, Mediahuis et Active Ants ont pu régler totalement le transfert des activités. Tout s'est déroulé de façon hyper efficace, sans que les clients ne remarquent quoi que ce soit.

Koen De Keersmaecker, Project Manager e-commerce chez Mediahuis, ajoute : « Le processus entièrement automatisé est certainement un plus. Nous sommes en outre particulièrement sous le charme du système de reporting, qui offre bien plus de transparence en temps réel qu'avant. Nous avons à présent une vue parfaite sur le stock, la capacité d'entreposage, les expéditions. C'est une sacrée plus-value pour toutes les équipes impliquées dans notre activité d'e-commerce et cela nous permet de réagir bien plus rapidement ».

Aline et Koen s'accordent à dire que la personnalisation des colis et la méthode de travail durable sont des critères qui, s'ils ne constituent pas encore des exigences explicites à l'heure actuelle, le deviendront sans aucun doute à l'avenir. « L'attention que porte Active Ants à l'adaptation de la taille du colis au produit spécifique (et donc au transport d'un minimum d'air), à l'emploi de carton recyclé et au chargement des robots grâce à de l'électricité générée par des panneaux solaires, etc., sont, à nos yeux, un réel bonus au niveau de notre collaboration. De ce point de vue, Active Ants nous apporte plus de choses qu'espéré ».

Légende photo dans le header: Aline Delnoy, Team manager e-commerce Mediahuis, et Kevin Pans, sales manager Active Ants België

Lire la suite