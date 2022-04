bpost / : Active Ants ouvre son 5e centre de fulfilment au Royaume-Uni

Mercredi 27 avril 2022

Après avoir implanté avec succès 2 sites aux Pays-Bas, Active Ants s'est développé, ces dernières années, en Belgique et en Allemagne. « Active Ants veut être la meilleure société de fulfilment en Europe » , déclare Jeroen Dekker, co-fondateur et Managing Partner. « Nous sommes ravis que notre arrivée au Royaume-Uni nous permette d'accroître notre présence en Europe et nous pensons que nous nous dirigeons vers l'un des marchés en ligne les plus intéressants. En mettant l'accent sur l'innovation et l'automatisation, nous proposons une logistique Business 2 Consumer (B2C) sur mesure pour les boutiques en ligne (PME). Nous sommes convaincus que cela créera une plus-value pour nos clients ».

Active Ants a été fondée en 2010 avec l'idée de rendre l'e-fulfilment plus précis et efficace grâce à l'innovation, l'automatisation et le travail avec des robots. Active Ants est, depuis, devenue l'un des leaders aux Pays-Bas, avec plus de 250 clients et plus de 5 millions de commandes par an.

Northampton est situé au cœur de l'Angleterre. The Brackmills Industrial Estate est le centre de la logistique d'e-commerce au Royaume-Uni. Jeroen : « Cette combinaison en fait le lieu idéal pour nos activités d'e-fulfilment. Nous serons proches de nos clients et disposerons de bonnes connexions avec les distributeurs du dernier kilomètre. »

« Lorsque nous recherchions le bon emplacement et le bon bâtiment, il était important pour nous de trouver un immeuble qui réponde à notre mission et à nos valeurs. La certification BREEAM 'exceptionnelle' de Brackmills Estate signifie que le bâtiment est noté comme étant le plus performant au niveau environnemental, ce qui correspond en tout point à notre mode de travail durable - et hautement automatisé. Active Ants s'est engagée à entretenir des relations durables avec toutes ses parties prenantes : clients, employés et communauté. »

Michael Wood, Portfolio Director chez M&G Real Estate, commente : « Avec ce projet, M&G respecte son engagement à fournir des projets ESG de haute qualité, qui répondent aux exigences rigoureuses des occupants modernes, et nous sommes ravis d'accueillir un opérateur international innovant avec cette prélocation importante. »

« Le stockage, la préparation des commandes, l'emballage et le tri sont également entièrement automatisés dans ce tout nouveau centre de fulfilment », raconte Jeroen. « Pour la préparation des commandes, les employés collaborent efficacement avec les robots. La réception des marchandises et le flux de retour restent des processus manuels. La mécanisation garantit l'efficacité, une qualité élevée et un environnement de travail agréable pour nos employés. Cette configuration est unique au monde. »

La base de notre entrepôt est l'Autostore, un système unique où les marchandises sont stockées de manière très compacte dans des bacs. L'AutoStore est surmonté d'une structure de rails sur lesquels se déplacent des robots. Grâce à un logiciel intelligent, un robot sait exactement quel bac apporter aux employés aux postes de prélèvement. Les robots mobiles autonomes (AMR) apportent les boîtes vides à l'employé qui les remplit avec les marchandises livrées par les robots de stockage. Grâce à la solution innovante AutoStore, nous prenons 6 fois moins de place que dans un entrepôt traditionnel.

Ce système good-to-man a un faible encombrement. Le système permet de stocker jusqu'à six fois plus de produits par mètre carré, et les robots réutilisent leur propre énergie, de sorte que la consommation électrique est minimale.

Les robots porteurs repartent ensuite vers différentes machines d'empaquetage qui referment les boîtes à la bonne taille, les pèsent et y apposent une étiquette d'envoi. Il n'est donc plus nécessaire d'ajouter de matériau de remplissage. De la sorte, Active Ants transporte en moyenne 40 % « de vide » en moins chez le client. Cela nous permet également de transporter plus de colis dans le camion et de réduire encore davantage nos émissions de CO2. Une fois remplis, fermés et imprimés, les robots transporteurs viennent chercher les colis et les trient vers leurs transporteurs respectifs.

La machine de fermeture à imprimante intégrée spécialement conçue pour Active Ants, est également utilisée à Northampton. Jeroen : « Cela permet à chaque expéditeur de créer sa propre boîte imprimée personnalisée. Grâce à cette fonctionnalité unique, nous permettons aux grandes boutiques en ligne, mais aussi désormais aux plus petites, de réaliser des emballages personnalisés. Il n'est plus nécessaire de conserver des boîtes pré-imprimées en stock. Cela permet à nos clients de diminuer leurs coûts et de réduire leur empreinte écologique. »

Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec Edwin Koene du Département Marketing & Communication d'Active Ants via mail marketing@activeants.com ou par téléphone +31 (0)30-2271000 (durant les heures de bureau, entre 9 heures et 17 heures).

Website: www.activeants.com

Social Media:

LinkedIn Nederland

​LinkedIn Belgium BV

​LinkedIn Deutschland

​LinkedIn UK

​Instagram

​Facebook

​Twitter

​YouTube

Lire la suite