bpost / : Bpaid, la carte qui vous permet d'être vous-même

Mardi 11 octobre 2022

bpost franchit un pas de plus dans sa politique d'inclusion. A partir de la fin de l'année, tout le monde pourra choisir le prénom qu'il désire afficher sur la carte prépayée bpaid, afin de refléter son identité. Autre nouveauté : une encoche est prévue sur la carte prépayée pour permettre aux personnes malvoyantes de la reconnaître facilement dans leur portefeuille.

Âge, langue parlée, orientation sexuelle, limitations physiques, genre…, la société est hétéroclite. ​ La diversité est un fait, l'inclusion est le choix de bpostgroup. Pour que chacun·e se sente reconnu·e et accepté·e tel·le qu'il/elle/iel est, bpost adapte continuellement sa gamme de services et de produits.

bpost œuvre pour une société plus égalitaire. Chaque geste compte. Voilà pourquoi bpost introduit une nouvelle possibilité pour les titulaires de la carte prépayée bpaid. A partir de la fin de l'année, il sera possible de choisir le prénom qui figurera sur la carte prépayée. Celui-ci peut être différent de celui qui figure sur les documents administratifs. Cela permettra, par exemple, aux personnes issues de la communauté LGBTQIA+, et notamment les personnes transgenres et/ou non-binaires, d'avoir une carte prépayée sur-mesure, avec leur identité véritable.

Nathalie Deck, Retail Business Development Program Manager chez bpost : « Nous sommes, au sein de bpostgroup, fiers de lancer la bpaid True Name avec Mastercard. Nous sommes convaincus que chacun·e doit avoir l'opportunité d'être soi-même et d'être appelé·e par le prénom qui reflète son identité. »Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité: « Le prénom, est la première chose qu'on présente au monde et c'est souvent pour la vie. Mais pour une partie de la population, le prénom assigné à la naissance ne correspond pas à l'identité de genre, ni au vécu. Les personnes transgenres n'ayant pas eu l'occasion de modifier leurs documents légaux sont souvent confrontées à des discriminations et des violences lorsqu'elles présentent des documents officiels comme la carte de banque. Je suis heureuse de voir se développer le projet True Name, qui montre que les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans la construction d'une société plus inclusive. Ce projet changera concrètement le quotidien de milliers de personnes. »

Autre nouveauté : l'introduction d'une encoche triangulaire, à droite de la carte, pour faciliter l'usage de la carte prépayée par les personnes souffrant de déficience visuelle. De la sorte, elles peuvent distinguer la carte de paiement prépayée des autres cartes de paiement dans leur portefeuille. Cela leur offrira une autonomie complète pour les paiements sans contact.

Ces cartes seront produites, sous réserve des stocks et de la livraison des matières premières, dès la fin de l'année.

« Nous avons tous droit à des produits financiers qui reflètent notre véritable identité. Pour la toute première fois, la fonctionnalité True Name sera proposée en Belgique par bpost et permettra aux titulaires de personnaliser leur carte de paiement prépayée bpaid avec le prénom de leur choix. Cela permettra de surmonter un obstacle majeur pour certaines personnes transgenres et/ou non-binaires et offrira à chacun l'opportunité d'utiliser son vrai nom, en toute sécurité, simplement, et avec fierté », déclare Henri Dewaerheijd, Country Manager Mastercard Belux. « De plus, en rendant toutes ses cartes identifiables pour les personnes aveugles et malvoyantes grâce à Touch Card, bpost prend position pour rendre le secteur bancaire et financier plus inclusif pour tous. Nous appelons le secteur à appliquer ces normes pour tous. »

