bpost / : Les facteurs investissent un nouveau centre de distribution à Tinlot

Vendredi 30 septembre 2022

bpost s'adapte en permanence à l'évolution du marché. Ce n'est un secret pour personne: le nombre de lettres diminue et le nombre de colis augmente. Ces tendances du marché nécessitent davantage d'espace pour le stockage et le travail.

Le nouveau site de Tinlot a été choisi en raison de sa situation géographique et des nombreux avantages qu'il offre en termes de facilité d'exploitation. Il a plusieurs avantages : le lieu est facilement accessible (il est proche de la N63 et de la N66) et il n'y a pas de nuisance pour les voisins.

Le nouveau bâtiment de 3.720 m² est un centre de distribution à part entière, avec de nouveaux postes de travail et de nouveaux équipements technologiques pour les factrices et les facteurs. Une zone importante de chargement et de déchargement a été créée afin de permettre aux agents de distribution et au service logistique de mieux décharger et charger leurs véhicules.

Au total, 70 employés travailleront sur le site, dont 60 agents distributeurs. Ils assurent 41 tournées, dans 9 communes : Anthisnes, Clavier, Hamoir, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Ouffet, Tinlot.

D'autres bureaux de distribution de la région (Huy; Engis et Havelange/Somme-Leuze) rejoindront ces installations au cours du premier semestre de l'année 2023.

Jean-François Risack, responsable du centre de distribution déclare : "Le métier évolue et entraîne des changements qu'il faut prendre en compte, comme le fait que bpost se transforme en un acteur de logistique d'e-commerce. Il fallait plus de place pour accueillir nos activités. Ce nouveau bâtiment a été pensé pour et avec les factrices et facteurs. Ils ont été impliqués dans le processus et ont, notamment, pu apporter leur expertise pour le placement de leur poste de travail et l'aménagement des zones d'activités collectives."

Le bâtiment a été construit en tenant compte d'un aspect important à la stratégie de l'entreprise : la durabilité. C'est une construction à faible consommation d'énergie.

Le bâtiment est équipé d'un système moderne de purification et d'élimination de l'air, d'un éclairage LED durable, et l'approvisionnement en de la zone carwash et des sanitaires fonctionne entièrement à l'eau de pluie. Toute l'infrastructure est prête pour permettre l'installation de panneaux photovoltaïques dans un futur proche.

bpost investit fortement dans l'écologisation de sa flotte. C'est pourquoi tous les parkings sont équipés pour accueillir des bornes de recharge afin de faciliter, d'ici quelques années, le passage à une flotte entièrement verte. Le parking offre une capacité suffisante pour accueillir et même développer la flotte de 106 camionnettes de livraison.

