bpost / : aide désormais aussi les PME pour tout... ce qui a trait à l'envoi de leurs colis

Lundi 7 novembre 2022

Cela fait déjà longtemps que les grandes platerformes d'e-commerce ne sont plus seules à pouvoir proposer leurs produits et services en ligne. De plus en plus de PME envoient régulièrement des colis à leurs clients. Afin de leur offrir également un soutien professionnel, bpost a conçu une nouvelle offre destinée aux entreprises envoyant moins de 1 000 colis par an.

Grâce à un compte professionnel que les PME peuvent créer gratuitement et sans contrat fixe, elles peuvent bénéficier de plusieurs avantages. Le compte peut être créé en ligne et est directement actif ; aucun délai d'attente, aucune paperasse.

Les entreprises recourant à ce nouveau service paieront un prix conforme au marché pour l'expédition de leurs colis et elles recevront un crédit d'envoi à la fin de l'année. Plus elles envoient de colis, plus elles obtiennent de crédits et plus elles augmentent la remise sur les expéditions futures. Par ailleurs, les entreprises ont accès à un tableau de bord en temps réel qui leur permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur tous leurs envois. Elles pourront aussi payer les frais d'expédition après-coup, grâce à une facture qu'elles recevront tous les quinze jours. L'expéditeur ne paiera bien entendu que les étiquettes d'expédition réellement utilisées.

Grâce à tous ces outils, les entrepreneurs pourront se consacrer pleinement à ce qu'ils font le plus volontiers, c'est à dire développer leurs activités. Cette nouvelle offre fait donc parfaitement écho à la mission de bpost d'aider les entreprises à croître. Dans ce cadre, bpost avait déjà développé précédemment la plateforme touslesmagasinsenligne.be, qui offre un soutien professionnel aux entreprises à chaque étape, de la création de leur boutique en ligne à son développement.

Vous trouverez toutes les informations sur https://www.bpost.be/monentreprise

Lire la suite