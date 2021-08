bpost : les perspectives annuelles revues à la hausse

bpost a annoncé vendredi avoir réalisé un 'excellent' deuxième trimestre grâce aux revenus générés par le courrier et à une activité 'soutenue' sur le front du commerce en ligne.



Le total de ses produits d'exploitation s'élève à 1,04 milliard d'euros sur le trimestre, soit une baisse de 1,4% d'une année sur l'autre, un repli dû à un effet de base défavorable qui s'explique par l'allègement des mesures de confinement, qui avaient soutenu l'e-commerce l'an dernier.



L'Ebit ajusté de l'opérateur postal belge ressort néanmoins en hausse, à 106,6 millions d'euros - soit une marge de 10,3% - contre 75 millions d'euros à la même période de l'année dernière.



Ses perspectives pour 2021 ont été revues à la hausse.



Après ces 'solides' résultats de deuxième trimestre et au vu de la tendance actuelle en termes de volumes de courrier et de du e-commerce, bpost s'attend désormais à un EBIT ajusté supérieur à 340 millions d'euros cette année.



A la Bourse de Bruxelles, le titre cédait 1,8% suite à cette publication. Il affiche encore une hausse de 16% depuis le début de l'année.



