bpost / : devient le service de livraison pour les colis 2ememain.be

Chaque jour, une moyenne de 50.000 objets changent de mains via la plateforme 2ememain.be. Tous ces articles doivent passer rapidement, en toute sécurité, du vendeur à l'acheteur. Pour le vendeur, la nouvelle fonctionnalité d'expédition sur 2ememain.be offre un éventail encore plus large d'acheteurs potentiels en Belgique.

Lorsque l'acheteur a effectué avec succès le paiement du colis ainsi que des frais d'envois via 'Demande de paiement avec Bancontact', le vendeur reçoit immédiatement dans sa boîte mail une étiquette d'expédition bpost qu'il peut imprimer. De plus, le vendeur ne doit jamais se rendre loin pour déposer le colis dans l'un des plus de 2.000 points de dépôt bpost ou dans l'un des plus de 400 distributeurs automatiques de colis en Belgique. Vendeur et acheteur peuvent suivre l'envoi dès son arrivée à un Point de collecte, via l'application My bpost ou le service Track&Trace.

2ememain.be estime, sur base d'enquêtes internes, qu'environ la moitié des transactions effectuées via la plateforme sont envoyées par la poste ou par coursier. Ce nouveau service facilite grandement la vie pour ces milliers d'expéditeurs et destinataires. Qui plus est, les utilisateurs d'articles d'occasion paient les tarifs compétitifs de bpost pour l'expédition. Par exemple, les frais de port pour un colis de 5 kg maximum sont de 5,7 euros.

La sécurité et la facilité des paiements lors des nombreuses transactions effectuées sur 2ememain.be sont évidemment très importantes. Grâce à la demande de paiement via Bancontact et la solution Payconiq lancée l'année dernière, les acheteurs et les vendeurs n'ont pas à échanger leurs coordonnées bancaires et peuvent faire des affaires en toute tranquillité. Le plus grand site de petites annonces a conclu un partenariat avec le plus grand service de livraison de notre pays. Grâce à ce partenariat, les vendeurs peuvent désormais utiliser un service de livraison fiable.

: 'La facilité et la fiabilité sont des mots-clés ainsi que la principale motivation de ce partenariat avec bpost. En facilitant la tâche des utilisateurs, ceux-ci peuvent désormais se concentrer exclusivement sur la négociation autour de l'objet qu'ils vendent ou souhaitent acquérir »., ajoute : 'Grâce à notre service et à notre vaste réseau de points de collecte et de dépôt, nous sommes le partenaire idéal de 2ememain.be, le principal acteur de l'économie de l'occasion en Belgique. La commodité est un critère important dans le choix d'un prestataire de services et nous sommes persuadés de l'importance d'offrir des services combinés à des tarifs compétitifs. Nous travaillons donc dans ce sens avec nos partenaires.'

Pour plus de conseils sur la vente sur 2ememain, consultez également le site https://www.2ememain.be/i/securite/

Pour toutes les infos sur le nouveau service de livraison: https://www.2ememain.be/i/envoyer/

2ememain a été fondé en 1999 comme l'un des premiers sites d'annonces classées en Belgique. Depuis lors, 2ememain - avec 42 catégories de recherche - est extrêmement populaire et son nombre de visiteurs augmente chaque jour. Les particuliers, ainsi que les petites et grandes entreprises, recourent aux produits de seconde main (près de 3 millions de visiteurs par mois). Ensemble, ils achètent et vendent des articles et des services neufs et d'occasion : des vêtements aux objets de collection en passant par les voitures et les articles ménagers. En moyenne, 70.000 nouvelles annonces sont placées chaque jour. Ces millions d'utilisateurs contribuent toujours à un monde dans lequel les gens partagent plus et gaspillent moins. Plus d'informations sur www.2ememain.be

bpost, premier opérateur postal belge, est un partenaire logistique en pleine croissance pour le traitement des colis et l'omnicommerce en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nos 36.000 collaborateurs actifs en Belgique et dans le monde entier relient consommateurs, entreprises et gouvernements, en livrant courrier et colis à la porte d'entrée et en proposant des services logistiques pour le e-commerce. En tant qu'entreprise respectueuse des personnes et de la planète, nous créons une valeur durable à long terme pour nos clients et nos actionnaires. En 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 4 154,6 millions d'euros.

