bpost : résultat net ajusté trimestriel en hausse de 15.7%

bpost publie un EBITDA ajusté en recul de 6.1%, à 98.3 ME au titre du 3e trimestre, tandis que l'EBIT ajusté ressort en contraction de 33.5%, à 26 ME, par rapport à la même période un an plus tôt.



Malgré cela, le résultat net ajusté s'établit à de 27.1 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 15.7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Selon bpost, l'augmentation du prix du courrier a compensé la baisse des volumes et le groupe poursuit ses efforts afin d'atténuer les vents contraires sur le plan macroéconomique.



Bpost révise ses perspectives d'EBIT sur l'ensemble de l'année et cible désormais une fourchette entre 265 et 300 ME, afin de refléter ' la surperformance des résultats au 3e trimestre '.



D'ailleurs, le risque baissier précédemment identifié est réduit à 15 ME (contre jusqu'à 40 ME au T1 et jusqu'à 25 ME au T2) reflétant les mesures prises en matière de prix et de coûts et les efforts commerciaux réalisés malgré des conditions macroéconomiques difficiles.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.