bpost : résultats trimestriels meilleurs que prévu

Le titre bpost s'adjuge plus de 10% ce vendredi à la Bourse de Bruxelles, les investisseurs affichant leur satisfaction après les derniers résultats trimestriels publiés par l'opérateur postal belge, ressortis au-dessus des prévisions du marché.



L'EBIT ajusté du groupe a atteint 88,1 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année écoulée, ce qui représente une hausse de 45,7% par rapport à la même période de l'année précédente.



Le total des produits d'exploitation s'est, lui, élevé à 1.299,7 millions d'euros, soit une augmentation de 8,8% par rapport au quatrième trimestre de 2020.



Dans les colis, ses produits d'exploitation ont toutefois reculé de 9,4% à 286,7 millions d'euros, un repli que bpost explique par une base de comparaison élevée et par la récente internalisation des envois décidée par Amazon.



Pour 2022, bpost dit s'attendre à ce que son EBIT ajusté se situe dans une fourchette de 280 à 310 millions d'euros, pour des produits d'exploitation qui devraient connaître un pourcentage de croissance à un chiffre (partie moyenne à haute de la fourchette) par rapport à 2021.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS saluaient ce matin les 'fortes performances' enregistrées par le groupe en Amérique du Nord, grâce notamment à sa filiale Radial, mais des perspectives en ligne avec les attentes.



Vers 12h00, l'action grimpait de 10,5%, ce qui ne l'empêche pas d'accuser encore un repli de près de 20% depuis le début de l'année.



