Bénéfice semestriel en légère hausse pour la BC du Jura

Zurich (awp) - La Banque cantonale de Jura (BCJ) a bouclé le premier semestre 2022 sur un bénéfice net de 8,1 millions de francs suisses, en hausse de 2,9% par rapport à la même période un an plus tôt. Les chiffres publiés lundi après la clôture boursière, qui reflètent selon l'établissement la bonne marche des affaires, laissent augurer un exercice en ligne avec le précédent.

Le résultat net des opérations d'intérêts est resté quasiment stable, à 18,7 millions, de même que le produit des commissions et services, à 4,6 millions et celui des activités de négoce et de l'option de la juste valeur, à près de 2,0 millions.

Les charges d'exploitation ont enflé de 4,0% sur un an pour atteindre 14,5 millions de francs suisses, une hausse imputable notamment à la hausse des frais de personnel (+0,2 million) et de la rémunération de la garantie de l'Etat (+0,1 million), précise la BCJ dans son communiqué. Le résultat opérationnel a progressé de 1,1% à 9,8 millions.

Pendant la période sous revue, les créances hypothécaires se sont enrobées de près de 3,5% par rapport au bouclement de l'exercice précédent, à un peu plus de 2,8 milliards de francs suisses. Au passif, les engagements résultant des dépôts de la clientèle, dopés par l'épargne, ont augmenté de 4,6% et frôlent désormais les 2,5 milliards.

La direction de la BCJ cite "l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les conséquences de la guerre en Ukraine" comme autant de facteurs d'incertitude qui marqueront la deuxième moitié de l'exercice, mais dit s'attendre à "un bon exercice 2022, en ligne avec le précédent".

buc/rp