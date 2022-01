Les actions des exploitants de centres commerciaux brésiliens s'envolent grâce aux chiffres de Multiplan et à l'enquête de BofA, qui laissent entrevoir une reprise.

Multiplan a déclaré dans son aperçu opérationnel que le loyer trimestriel des magasins comparables a bondi de 41,4 % par rapport à la même période de 2019, tandis que les ventes des magasins comparables ont augmenté de 10,3 %.

Les ventes ont augmenté de 8,1% par rapport au dernier trimestre de 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe au Brésil, soutenues par une forte performance pendant la période des fêtes.

" Le mois de décembre a été un moment fort, puisque les ventes ont atteint 110,1 % des ventes observées à la même période de 2019... Au quatrième trimestre, les ventes ont dépassé les niveaux de 2019 pour la première fois de l'année, totalisant 5,6 milliards de reais (1,01 milliard de dollars) ", a déclaré Multiplan.

Les chiffres de Multiplan ont été soutenus par une enquête de Bank of America montrant une reprise en forme de K dans le secteur, avec 92% des consommateurs brésiliens de retour dans les centres commerciaux, bien qu'ils s'y rendent moins souvent, a-t-elle déclaré.

BofA a également fait observer que les consommateurs à hauts revenus dépensent plus qu'avant, tandis que les personnes à faibles revenus ont réduit leurs dépenses en raison d'un budget serré.

L'enquête menée auprès de 1 000 consommateurs brésiliens pendant la période de Noël a suggéré que les habitudes d'achat en ligne acquises pendant la pandémie pourraient être un frein mais non un frein aux visites des centres commerciaux, a indiqué BofA.

"Nos conclusions soutiennent nos attentes d'une reprise solide et continue dans les résultats du 4T. Avec une reprise plus rapide des ventes, les centres commerciaux axés sur le consommateur haut de gamme sont plus susceptibles d'être en mesure de facturer des loyers plus élevés (supérieurs à ceux de la période pré-COVID) cette année", a-t-il déclaré.

Les opérateurs de centres commerciaux ont été parmi les plus grands gagnants de l'indice boursier brésilien Bovespa mercredi.

Les actions de Multiplan ont grimpé de 6,7 % à 18,10 reais en fin d'après-midi, tandis que son rival Iguatemi a bondi de 7,8 % et BR Malls de 5,8 %. La Bovespa a augmenté de 1,7 %.

(1 $ = 5,5678 reais)