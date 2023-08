Bradda Head Lithium Limited, anciennement Bradda Head Holdings Ltd, est une société d'exploration du lithium basée sur l'île de Man et axée sur le développement de projets aux États-Unis. Par l'intermédiaire de ses filiales, Zenolith (USA) LLC, la société exploite des projets de saumure de lithium, de pegmatite et d'argile. Les projets de la société comprennent Burro Creek East, Burro Creek West, Wilson Salt Flat, Spencer et San Domingo. Son Burro Creek East est un projet d'argile à lithium situé dans le centre-ouest de l'Arizona. Wilson Salt Flat est un projet de saumure de lithium situé dans le comté de Nye, Nevada, qui se trouve à 125 miles à l'est de Clayton Valley et de l'exploitation de saumure de lithium de Silver Peal. Spencer est un projet de saumure de lithium et San Domingo est un projet de pegmatite de lithium situé dans les comtés de Maricopa et Yavapai.

Secteur Exploitations minières et métallurgie