Bradda Head Lithium nomme un géologue comme nouveau directeur de l'exploitation

(Alliance News) - Bradda Head Lithium Ltd a nommé lundi Joseph Wilkins au poste de directeur de l'exploitation avec effet immédiat, le décrivant comme un géologue "très respecté".

La société de développement du lithium centrée sur l'Amérique du Nord a déclaré que Wilkins remplacerait Jim Guilinger en tant que COO, apportant une expérience significative du travail au Mexique et dans les états américains de l'Arizona et du Nevada.

Wilkins était directeur de l'exploration du Grand Bassin chez Coeur Mining, qui détenait des actifs au Nevada. Il a également été géologue en chef, puis directeur général, chez Aztec Minerals Corp, dont les actifs se trouvaient en Arizona et à Sonora, au Mexique.

Par conséquent, M. Wilkins possède une expérience "étendue" en matière de "porphyre (cuivre, or et molybdène), épithermal (or et argent), magmatique (nickel et cuivre) et de minéraux industriels (bore et lithium)", a déclaré Bradda Head.

Charles FitzRoy, PDG de Bradda Head, a déclaré : "C'est une période passionnante pour Bradda ; nous avons de vastes programmes prévus pour 2023 et nous sommes impatients de travailler avec Joey, d'utiliser son expertise à travers notre portefeuille et de faire avancer nos projets."

Les actions de Bradda Head étaient en hausse de 0,5% à 6,03 pence chacune à Londres lundi à la mi-journée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.