Bradda Head Lithium Limited est une société d'exploration du lithium. La société a des intérêts dans divers projets situés dans le centre et l'ouest de l'Arizona : Le projet Basin (projet Basin East et projet Basin West) et le projet Wikieup. Les terrains concernés par ces projets couvrent une superficie d'environ 47 kilomètres carrés (km2). Le projet Basin se compose de trois blocs de concessions minières sur des terres administrées par le BLM et d'un bail et de deux permis d'exploration minière sur des terres administrées par l'État. Au total, le projet a une superficie d'environ 17 km2. Le projet est divisé en deux parties : le bassin Est (bassin Est, extension du bassin Est et bassin Nord) et le bassin Ouest (bassin Ouest et extension du bassin Ouest). Le projet San Domingo est un projet de pegmatite de lithium situé dans les comtés de Maricopa et de Yavapai, en Arizona. Les projets de saumure de la société sont situés dans le comté de Lander, au Nevada. Le projet de saumure de lithium d'Eureka est situé à 115 miles au nord-nord-est de l'exploitation de saumure de lithium de Silver Peak.

Secteur Exploitations minières et métallurgie