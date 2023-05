Bradda Head salue les résultats positifs du programme de forage en Arizona

(Alliance News) - Bradda Head Lithium Ltd a déclaré mardi avoir reçu des résultats "encourageants" des cinq premiers trous de forage du programme d'extension de Basin East en Arizona.

Bradda Head Lithium est une société d'exploration de lithium axée sur les États-Unis.

Elle a déclaré que les premières analyses reçues dans le cadre du programme de forage de cette année à Basin étaient très encourageantes, avec les sections d'unité d'argile supérieure à haute teneur les plus épaisses et les plus riches observées à ce jour.

Les résultats comprennent 63,12 mètres à 954 parties par million de lithium dans le trou BES-23-03, 66,92 mètres à 1 077 parties par million dans le trou BES-23-04, et 63,71 mètres à 944 parties dans le trou BES-23-05.

Ces données provenant des cinq premiers sondages confirment que l'argile lithifère se poursuit et s'épaissit vers l'ouest, le nord-ouest et le nord dans la concession de Basin East, a déclaré Bradda.

La société prévoit de fournir les résultats géologiques des autres trous de forage et des analyses lorsqu'elle les recevra, puis de réviser l'estimation des ressources.

"L'analyse des trous cinq, six et sept, qui sont les premiers trous forés par Bradda au nord de la crique, est particulièrement intéressante car elle indique la présence d'une séquence d'argile complètement intacte qui a été préservée par une couche de basalte, ce qui signifie que les argiles contenant du lithium à Basin East s'étendent au-delà de la crique et ouvrent un potentiel d'expansion des ressources significatif. Les analyses du cinquième trou confirment notre modèle optimiste pour ce que nous prévoyons à BEE et à Basin West", a déclaré Charles FitzRoy, directeur général de Bradda Head Lithium.

Les actions de Bradda Head Lithium s'échangeaient 3,9 % plus haut à 5,40 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.