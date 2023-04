Le vice-président de Bradda Head Lithium achète 8 millions d'actions

Bradda Head Lithium Ltd - société d'exploration de lithium basée sur l'île de Man et axée sur les États-Unis - annonce que Jim Mellon, vice-président non exécutif, a acheté jeudi 8 millions d'actions à 4,5 pence chacune, pour une valeur de 360 000 GBP, par l'intermédiaire de Galloway Ltd. M. Mellon détient désormais une participation de 18,7 % dans Bradda par l'intermédiaire de Galloway, qu'il détient indirectement à 100 %. Le directeur financier Denham Eke est également administrateur de Galloway, note Bradda.

Cours actuel de l'action : 6,09 pence, en hausse de 26 % vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 57

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

