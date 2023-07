BRADY CORPORATION : BofA Securities toujours à vendre sur le dossier

Brady Corporation est un fabricant et fournisseur de solutions d'identification et de produits de sécurité au travail. La société opère à travers deux segments : Solutions d'identification (IDS) et Sécurité sur le lieu de travail (WPS). Le segment des solutions d'identification de la société comprend des produits de sécurité, d'identification et de soins de santé fabriqués sous plusieurs marques, dont la marque Brady. Les produits d'identification industriels sont vendus par le biais de la distribution à une gamme de clients du secteur de la maintenance, de la réparation et de l'exploitation (MRO) et de la fabrication d'équipements originaux, ainsi que par d'autres canaux, notamment la vente directe et le numérique. Les produits d'identification pour les soins de santé sont vendus directement aux clients et par le biais de la distribution et des organisations d'achats groupés. Son segment Sécurité sur le lieu de travail comprend des produits de sécurité, d'identification et de conformité sur le lieu de travail vendus sous plusieurs marques, principalement par le biais de canaux par catalogue et numériques à une gamme de clients MRO.