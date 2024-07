Braemar Hotels & Resorts Inc. est une société d'investissement immobilier qui investit dans des hôtels et des centres de villégiature de luxe. Ses objectifs commerciaux sont de générer des rendements attrayants sur le capital investi et une croissance à long terme du flux de trésorerie afin de maximiser le rendement total pour ses actionnaires. La société opère dans le secteur de l'investissement direct dans l'hôtellerie. Elle détient des participations dans 16 établissements hôteliers situés dans sept États, dans le district de Columbia, à Porto Rico et à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, avec un total de 4 192 chambres, soit 3 957 chambres nettes. Les propriétés hôtelières de son portefeuille sont principalement situées dans les zones urbaines et les stations balnéaires des États-Unis. La société possède également 14 de ses propriétés hôtelières directement, et les deux propriétés hôtelières restantes par le biais d'un investissement dans une entité de coentreprise consolidée détenue majoritairement. Toutes les propriétés hôtelières de son portefeuille sont gérées par Ashford LLC. Les propriétés hôtelières de la société comprennent Capital Hilton, The Clancy, The Notary Hotel et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé