Calendrier des dividendes au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 473px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> < colgroup> < col width="306" /> < col width="167" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl68" width="306" height="21"> < strong>Jeudi 29 décembre < /td> < td class="xl66" width="167"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" width="167">. /strong> < /td> < td class="xl66" width="167"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">AB Dynamics PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">abrdn Japan Investment Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Artemis Alpha Trust PLC < /td> < td class="xl66">Date de paiement ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Cerillion PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Currys PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Develop North PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">DFS Furniture PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Global Smaller Cos Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Gore Street Energy Storage Fund PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Grainger PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">International Biotechnology Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Jet2 PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Schroder Asia Pacific Fund PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement de l'ex-dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Schroder Income Growth Fund PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Troy Income & ; Growth Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Value and Indexed Property Income Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">VPC Specialty Lending Investments PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Vendredi 30 décembre < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Alliance Trust PLC < < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Atlantis Japan Growth Fund Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">CT Property Trust Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Downing Renewables & ; Infrastructure Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Energean PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Henderson Diversified Income Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">HICL Infrastructure PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Imperial Brands PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">JLEN Environmental Assets Group Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">NextEnergy Solar Fund Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">PayPoint PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Premier Miton Global Renewables Trust PLC < < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Real Estate Credit Investments Ltd < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Record PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">RM Infrastructure Income PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Temple Bar Investment Trust PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Warehouse REIT PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Wincanton PLC < /td> < td class="xl66">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Lundi 02 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">aucun événement prévu < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Mardi 03 janvier < /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">AVI Global Trust PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Blackrock Sustainable American Income Trust PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Fuller Smith & ; Turner PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Land Securities Group PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Next PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> < strong>Mercredi 04 janvier < /strong>. /strong> < /td> < td class="xl66"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Braemar PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Bunzl PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Great Portland Estates PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">LXI REIT PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21">Tate & ; Lyle PLC < /td> < td class="xl70">date de paiement du dividende < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="21"> ; < /td> < td class="xl70"> ; < /td> < /tr> Tous droits réservés. < /td> < /tr> < /tbody> < /table>