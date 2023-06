Braemar PLC est un courtier maritime international. La société fournit des conseils d'experts en matière d'investissement, d'affrètement et de gestion des risques afin de permettre à ses clients de décrocher des rendements durables et d'atténuer les risques dans le monde volatile du transport maritime et de l'énergie. Les activités de la société sont diversifiées : pétroliers, cargaisons sèches, vente et achat, énergies renouvelables, finance et offshore. La société opère à travers trois segments : Conseil en investissement, affrètement et conseil en gestion des risques. Le segment du conseil en investissement fournit des conseils en matière d'investissement, de construction de nouveaux navires, de vente et d'achat, d'évaluation d'actifs, de recyclage et de fin de vie, de levée de fonds et de financement d'entreprise. Le secteur de l'affrètement comprend des solutions de réduction des coûts, la création et la protection d'accords, la collaboration entre les différents services, les initiatives de premier plan et le conseil en matière de fret. Le segment Risk advisory comprend le courtage de produits dérivés, l'utilisation d'actifs, la restructuration de prêts, la gestion de portefeuilles de prêts et le courtage de compensation des émissions de carbone.

Secteur Frêt maritime et logistique