(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Braemar PLC - Courtier maritime et conseiller en investissements maritimes basé à Londres - Au cours de l'exercice clos le 29 février, le chiffre d'affaires a peu varié, à 152,8 millions de livres sterling, contre 152,9 millions de livres sterling l'année précédente. Mais le bénéfice avant impôt a chuté de 21 %, passant de 9,5 millions de GBP à 7,5 millions de GBP. Le dividende total passe de 12,0 pence à 13,0 pence. La société déclare que l'exercice 2025 a bien commencé et que les conditions du marché restent positives. Il souligne l'importance du carnet de commandes, qui s'élevait à 82,6 millions de dollars à la fin de l'année, contre 56,2 millions de dollars l'année précédente. "Avec la stratégie du groupe qui porte ses fruits et une orientation claire vers la croissance future, le conseil d'administration envisage l'avenir avec confiance", déclare la société.

----------

Bloomsbury Publishing PLC - Maison d'édition basée à Londres - Pour l'année se terminant en février, le bénéfice avant impôt a bondi de 63 %, passant de 25,4 millions de livres sterling l'année précédente à 41,5 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 30 %, passant de 264,1 millions de livres sterling à 342,7 millions de livres sterling. Le dividende total passe de 11,75 pence à 14,69 pence. Il s'agit d'une "année exceptionnelle". "Cette augmentation spectaculaire est le résultat de notre stratégie de diversification entrepreneuriale qui a forgé un portefeuille de portefeuilles combinant l'édition grand public et universitaire à travers les formats, les territoires et les domaines, un modèle résilient qui assure le succès à long terme", déclare la société. Les prévisions pour l'exercice 2025 devraient être légèrement supérieures aux attentes du consensus actuel. En outre, Richard Lambert a l'intention de se retirer de son poste de président et de démissionner de son poste d'administrateur à compter de la clôture de l'assemblée générale annuelle du 16 juillet. John Bason, actuel administrateur non exécutif indépendant, lui succédera à la présidence.

----------

Cohort PLC - Société de produits médicaux et de technologie basée à Reading, en Angleterre - Fournit une mise à jour commerciale pour l'exercice financier terminé en avril. La performance commerciale est légèrement supérieure aux attentes, avec une croissance des revenus et des bénéfices par rapport à l'année précédente. Elle souligne l'importance des fonds nets, qui s'élèvent à environ 23 millions de livres sterling, ce qui est supérieur aux attentes et représente une augmentation par rapport aux 15,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Note des prises de commandes très importantes d'environ 387 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 218 millions de livres sterling de l'année précédente, avec un carnet de commandes de clôture record d'environ 518 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 329,1 millions de livres sterling. Il explique que le carnet de commandes représente environ 180 millions de livres sterling, soit 90 % des prévisions de recettes actuelles du marché. "Dans l'ensemble, nos prévisions pour l'exercice à venir restent inchangées", déclare la société.

----------

Real Estate Investors PLC - Fonds d'investissement basé à Birmingham avec un portefeuille de propriétés commerciales - Donne une mise à jour avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Les ventes réalisées depuis la fin de l'année à des prix égaux ou supérieurs aux valeurs comptables de fin d'année totalisent 5,4 millions de livres sterling. Le produit de ces ventes, combiné aux liquidités existantes, a été utilisé pour réduire la dette de 3 millions de livres sterling supplémentaires, ce qui porte le total de la dette remboursée depuis la fin de l'année à 5,7 millions de livres sterling.

----------

Henry Boot PLC - Entreprise de développement immobilier basée à Sheffield - publie une mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Le directeur général Tim Roberts commente : "Nous avons bien commencé l'année, en réalisant des transactions conformes aux attentes du marché et en continuant à cristalliser les bénéfices provenant à la fois de la vente de terrains et de la livraison d'un développement de premier ordre et de maisons haut de gamme. Nous commençons à percevoir les signes d'un redressement de l'économie, avec une baisse de l'inflation et une diminution probable des taux d'intérêt, ce qui a amélioré le climat sur nos trois marchés clés. Bien que nous nous attendions à ce que nos performances soient fortement influencées par le second semestre, comme nous l'avons indiqué lors de la publication de nos résultats en mars, l'attention que nous portons aux terrains de grande qualité et au développement dans des lieux privilégiés, ainsi que le renouvellement de notre facilité bancaire, permettent au groupe d'être en mesure de réaliser les performances prévues pour l'ensemble de l'année". En outre, la vente à McCarthy Stone d'un site de développement de deux acres à The Chocolate Works, à York, a été approuvée.

----------

Sabre Insurance Group PLC - Souscripteur d'assurance automobile privée basé en Angleterre - Fait le point sur ses activités pour la période de quatre mois se terminant en avril. Le total des primes brutes émises s'élève à 85,7 millions de livres sterling, contre 58,9 millions de livres sterling l'année précédente. Les primes brutes émises pour les véhicules à moteur passent de 47,9 millions de livres sterling à 77,1 millions de livres sterling. L'inflation des sinistres pour 2024 devrait rester aux alentours de 10 %, comme prévu précédemment. Note des signes d'un certain ralentissement des augmentations de prix au cours du premier trimestre sur le marché principal des véhicules à moteur. Il continue d'anticiper une poursuite de la croissance du compte automobile de base, avec une croissance globale du PRG supérieure à l'inflation des sinistres pour 2024. Les ratios de sinistres devraient encore s'améliorer au fur et à mesure que les affaires rentables souscrites en 2023 seront rentabilisées, ce qui conduira à une forte augmentation des bénéfices en 2024.

----------

Galliford Try Holdings PLC - Société de construction de bâtiments et d'infrastructures basée à Uxbridge, Angleterre - Fournit une mise à jour avant l'événement des marchés financiers de jeudi. Fixe de nouveaux objectifs. D'ici 2030, l'objectif est d'augmenter la marge d'exploitation de la division à 4,0 % en mettant l'accent sur la croissance du chiffre d'affaires et du résultat et en accélérant la croissance de nos activités sur les marchés adjacents à plus forte marge. L'objectif est de porter le chiffre d'affaires à plus de 2,2 milliards de livres sterling, en maintenant une sélection rigoureuse des contrats et une solide gestion des risques dans des secteurs de marché résilients. Il prévoit des dividendes durables avec une couverture des bénéfices de 1,8 fois. Confiant dans sa capacité à assurer une croissance durable et rentable jusqu'en 2030.

----------

Aptamer Group PLC - Société de biotechnologie basée à York, Angleterre - Annonce de nouveaux accords pour le développement d'Optimer d'une valeur combinée allant jusqu'à 275 000 GBP avec trois des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. En cas de succès du développement, plusieurs de ces partenariats prévoient la possibilité d'un travail de développement supplémentaire rémunéré à l'acte et d'une éventuelle concession de licence. "Avec le développement et la conversion du pipeline de ventes, nous commençons à voir notre stratégie de développement de revenus à l'acte moins risqués porter ses fruits", déclare la société.

----------

Corre Energy BV - Société de stockage d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert basée à Groningue, aux Pays-Bas. Elle prévoit de lever 2 millions d'euros par le biais d'accords de souscription à 0,46 euro par action. L'investissement soutiendra le fonds de roulement de l'entreprise alors qu'elle passe à l'étape suivante de son processus d'investissement stratégique, indique Corre. Pour compenser la dilution, Corre prévoit également d'annoncer un placement à tous les actionnaires aux mêmes conditions dans les prochains jours. Cela permettrait d'améliorer encore la position de trésorerie nette.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.