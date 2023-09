Braime Group PLC, anciennement T.F. & J.H. Braime (Holdings) P.L.C., est une société basée au Royaume-Uni qui fabrique des presses à métaux et assure la distribution de composants pour la manutention de matériaux en vrac. La Société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité : la fabrication d'emboutissage de métal embouti et la distribution de composants de manutention et d'équipements de surveillance. Le secteur de l'emboutissage des métaux de la Société exerce ses activités dans plusieurs secteurs, dont celui de l'automobile. Le secteur des composants de manutention comprend ses filiales qui exercent leurs activités dans plus de six pays et exportent vers une dizaine de pays. La Société exerce ses activités en Australie, en Angleterre, en France, en Afrique du Sud, en Thaïlande et aux États-Unis. Les filiales de la Société comprennent Braime Pressings Limited, 4B Elevator Components Limited, 4B Braime Components Limited, 4B Braime Components Limited, 4B France sarl, 4B Africa Elevator Components (Pty) Limited et 4B Australia Pty Limited.

Secteur Machines et équipements industriels