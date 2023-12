BrainChip Holdings Ltd est une société technologique basée en Australie. L'activité principale de la société est le développement de solutions logicielles et matérielles accélérées pour des applications avancées d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique. Elle se concentre principalement sur le développement de son processeur neuromorphique IP, Akida, afin de fournir un réseau AI Edge complet, ultra-basse consommation et rapide, pour des applications de vision, audio, olfactives et de transducteurs intelligents. Ses produits comprennent MetaTF, la puce de référence Akida1000 et les plateformes Akida Enablement. L'environnement de développement MetaTF est un cadre d'apprentissage machine utilisé pour la création, l'entraînement et le test de réseaux neuronaux, soutenant le développement de systèmes pour l'IA Edge sur son processeur neuronal à domaine d'événements Akida. La puce de référence Akida1000 est entièrement fonctionnelle et permet l'évaluation de systèmes fonctionnels. Ses plates-formes Akida Enablement comprennent la carte PCIe Akida, le kit de développement Akida Shuttle PC et le kit de développement Akida Raspberry Pi.

Secteur Logiciels