Les banques entraînent les actions australiennes à la baisse, l'attention se porte sur la décision de la RBA

Les actions australiennes ont clôturé en baisse lundi, plombées par les banques et les valeurs technologiques, alors que les investisseurs se préparent à une nouvelle hausse des taux d'un demi-point par la banque centrale dans sa lutte contre l'inflation galopante.

Le S&P/ASX 200 a glissé de 0,3 % à 6 456,90, avec environ 655 millions d'actions changeant de mains, par rapport à la moyenne sur 30 jours d'environ 826 millions d'actions. L'indice de référence a clôturé en baisse de 1,2 % vendredi, concluant ainsi son pire mois depuis juin.

Il sera difficile pour le marché australien de faire une progression soutenue, étant donné ce qui se passe avec la Réserve fédérale américaine, le dollar américain et l'Europe à l'approche de l'hiver, a déclaré Henry Jennings, analyste principal chez Marcustoday Financial Newsletter.

"Tout rallye qui se produira ne sera qu'un autre rallye de marché baissier que nous avons vu", a déclaré Jennings, ajoutant que le récit de la réunion de la RBA devrait être assez conforme aux attentes du marché.

La Reserve Bank of Australia (RBA) devrait relever ses taux d'intérêt de 50 points de base mardi et augmenter les coûts d'emprunt davantage que prévu afin de maîtriser l'inflation galopante, selon un sondage Reuters.

Les valeurs financières ont glissé de 0,3 %, atteignant leur plus bas niveau en trois mois. Les "quatre grandes" banques ont chuté entre 0,1 % et 0,3 %.

Les valeurs technologiques ont suivi les pertes de leurs homologues de Wall street à la fin de la semaine dernière et ont reculé de 1,3 %. Les entreprises de logiciels Brainchip Holdings et Xero ont chuté de 2,9 % et 2,7 %, respectivement.

Contrairement à la tendance, les valeurs énergétiques ont progressé de 1 % grâce à la vigueur des prix du brut. Woodside Energy et Santos ont ajouté 1,2 % et 1,1 %, respectivement.

Parmi les valeurs individuelles, Infomedia a chuté de 6,4 % après que la société de logiciels automobiles a mis fin aux négociations avec Solera Holdings et le Consortium TA concernant leurs propositions de rachat de 638,8 millions de dollars australiens (410,56 millions de dollars).

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a clôturé en baisse de 1% à 10 959,45, son plus bas niveau depuis début juillet. (1 $ = 1,5559 dollar australien) (Reportage de Upasana Singh à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)