BrainChip Holdings Ltd est une société basée en Australie, qui est engagée dans le traitement et l'apprentissage sur puce de l'intelligence artificielle (IA). Les solutions logicielles et matérielles accélérées de l'entreprise pour les applications avancées d'IA et d'apprentissage automatique se concentrent principalement sur le développement de son processeur neuromorphique Akida. Le processeur d'IA entièrement numérique et basé sur les événements de la société, Akida, utilise des principes neuromorphiques pour imiter le cerveau humain, en analysant uniquement les entrées essentielles des capteurs au point d'acquisition, en traitant les données avec une efficacité, une précision et une économie d'énergie inégalées. Akida permet l'apprentissage local sur la puce, indépendamment du nuage, ce qui réduit la latence tout en améliorant la confidentialité et la sécurité des données. Ses autres produits comprennent MetaTF, la deuxième génération d'Akida, la puce de référence Akida1000 et les plateformes d'habilitation d'Akida. Les plateformes d'habilitation Akida comprennent la carte PCIe Akida, le kit de développement Akida Shuttle PC et le kit de développement Akida Raspberry Pi.

Secteur Logiciels