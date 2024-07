La société d'investissement sud-africaine Brait a déclaré jeudi que son émission de droits visant à lever 1,5 milliard de rands (82,59 millions de dollars) serait assortie d'une décote de 25 % par rapport au prix théorique ex-droit de l'action (TERP).

"Le prix de l'offre a été souscrit à 59,0 cents sud-africains par action d'offre de droits, ce qui représente une décote de 25 % par rapport au TERP de l'action", a déclaré Brait dans un communiqué publié à la Bourse de Johannesburg.

Brait lève des fonds dans le cadre d'un plan de recapitalisation visant à réduire sa dette. Le portefeuille d'investissements de la société comprend la chaîne de salles de sport Virgin Active, le détaillant de mode britannique New Look et le producteur local de produits alimentaires Premier.

(1 $ = 18,1628 rands)