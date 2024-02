Brambles Limited est une société de logistique de la chaîne d'approvisionnement basée en Australie. La société est engagée dans la fourniture de solutions de logistique de la chaîne d'approvisionnement, axées sur la fourniture de palettes et de conteneurs réutilisables. Ses secteurs comprennent CHEP Amérique du Nord et Amérique latine (CHEP Americas) ; CHEP Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde, y compris l'activité automobile nord-américaine (CHEP EMEA) ; CHEP Australie, Nouvelle-Zélande et Asie, à l'exclusion de l'Inde (CHEP Asia-Pacific) ; et le centre d'entreprise (Corporate). Le segment CHEP Americas est engagé dans l'activité de mise en commun de palettes et de conteneurs sur le continent américain. Le segment CHEP EMEA est engagé dans les activités de regroupement de palettes et de conteneurs dans la région EMEA (y compris les activités mondiales de conteneurs CHEP Automotive) et les activités de caisses en plastique réutilisables (RPC) de la marque CHEP en Afrique du Sud. Le segment CHEP Asie-Pacifique est engagé dans les activités de regroupement de palettes et de conteneurs en Asie-Pacifique et dans les activités de caisses plastiques réutilisables (RPC) de la marque CHEP en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier