Brand Architekts Group PLC - Entreprise londonienne de marques concurrentes dans le secteur de la beauté - Annonce une mise à jour des résultats pour les 52 semaines au 30 juin. Le chiffre d'affaires annuel du groupe devrait être conforme aux attentes du marché et s'établir à environ 17 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 20,1 millions de livres sterling de l'année précédente. La société poursuit la mise en œuvre de son programme de rationalisation des marques en se séparant de plusieurs marques peu performantes et non rentables. Elle continue également à se concentrer sur la réduction de ses pertes d'exploitation, qui ont été conformes aux attentes du premier semestre et du marché, ce qui représente une amélioration significative par rapport à l'année précédente. Ce résultat reflète l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'utilisation plus efficace de la publicité et des promotions ciblées, ainsi que l'attention continue portée au contrôle des coûts. La société conserve une position de trésorerie nette saine d'environ 7 millions de livres sterling à la fin de l'année. Les résultats annuels seront publiés à la fin du mois d'octobre, selon la société.

Croma Security Solutions Group PLC - Fournisseur de services de sécurité basé à Whiteley, en Angleterre - Mise à jour des résultats pour la période de douze mois se terminant le 30 juin. Prévoit des résultats annuels conformes aux attentes du marché. L'entreprise continue de faire de bonnes affaires, de développer son réseau de centres de sécurité, d'acquérir de nouveaux clients commerciaux et d'étendre les solutions de sécurité qu'elle propose. La stratégie reste axée sur le développement des activités de base ainsi que sur l'acquisition de magasins de serrurerie traditionnels et leur transformation en centres de sécurité modernes offrant un potentiel de profit beaucoup plus important. L'entreprise souligne la solidité de son bilan et note qu'elle dispose d'une bonne réserve d'opportunités d'acquisition de magasins pour soutenir cette ambition.

Cornish Metals Inc - société d'exploration qui a des projets au Royaume-Uni et en Amérique du Nord - vend ses droits de redevance sur les projets de tungstène Mactung et Cantung situés au Canada pour 4,5 millions d'USD à Elemental Altus Royalties Corp. Elemental paiera 3,0 millions d'USD en espèces à la fin de la transaction et 1,5 million d'USD en espèces 12 mois plus tard. Les redevances ont une valeur comptable nulle, explique la société. La société déclare que la vente démontre "notre priorité et notre focalisation sur l'avancement du projet d'étain South Crofty, détenu à 100 % et entièrement autorisé par la société, au Royaume-Uni, en vue d'un démarrage de la production en 2027".

Fonix Mobile PLC - Services de paiement et de messagerie mobiles basés à Londres pour les médias, les télécommunications et d'autres entreprises clientes - Fournit une mise à jour commerciale pour l'année se terminant le 30 juin. La marge brute et les bénéfices ont continué à croître fortement et ont terminé l'année au-delà des attentes du marché. La marge brute de l'exercice augmente de 19 % pour atteindre 17,9 millions de livres sterling, contre 15,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements augmente de 18 %, passant de 11,6 millions de livres sterling à 13,7 millions de livres sterling. La société continue de générer d'importants flux de trésorerie sous-jacents et a l'intention de verser un dividende final plus élevé, conformément à sa politique de dividende qui consiste à distribuer au moins 75 % du bénéfice ajusté par action. Continue d'examiner les options pour le retour des liquidités excédentaires aux actionnaires après le rachat d'actions en avril 2024. Reste confiant dans le potentiel de croissance de Fonix pour l'exercice 2025 et au-delà, soutenu par des niveaux élevés de revenus récurrents avec un fort taux d'exécution, une offre commerciale élargie, et des opportunités significatives pour une expansion internationale supplémentaire.

Beeks Financial Cloud Group PLC - Fournisseur d'informatique en nuage et de connectivité basé à Glasgow - Fournit une mise à jour sur le commerce pour l'année se terminant le 30 juin. Les résultats annuels devraient être conformes aux attentes du consensus, Beeks ayant enregistré une croissance significative à deux chiffres par rapport à l'année précédente, grâce à une forte performance des offres Private, Proximity et Exchange Cloud. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 27 % par rapport à l'année précédente, ce qui se traduira par une croissance de plus de 27 % du bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts et amortissements et une croissance d'environ 67 % du bénéfice sous-jacent avant impôts par rapport à l'année précédente. Pour l'exercice clos en juin 2023, Beeks a déclaré un chiffre d'affaires de 22,4 millions de livres sterling.

URA Holdings PLC - Société d'exploration minière centrée sur l'Afrique - Fournit une mise à jour de la production et de l'exploitation de la mine d'émeraude de Gravelotte suite au démarrage de la production par étapes à la fin du mois d'avril. Dit que les premiers objectifs de production ont été atteints avec un taux de récupération optimal des émeraudes supérieur à 80%. La teneur moyenne actuelle en émeraudes, de plus de 30 carats par tonne, dépasse l'estimation moyenne de la teneur des ressources JORC. En outre, le taux de traitement moyen actuel se situe entre 60 et 70 tonnes par jour, avec des augmentations supplémentaires à mettre en œuvre dans les mois à venir. La première vente d'émeraudes d'essai est prévue pour le second semestre 2024.

Chariot Ltd - Société d'énergie de transition basée à Londres et axée sur l'Afrique - lève 5 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription "largement sursouscrits" d'un peu plus de 83 millions d'actions à 6,5 pence chacune. Elle espérait lever 4,6 millions de livres sterling. En outre, Chariot prévoit de lever 1,5 million de livres sterling par le biais d'une offre ouverte. Les conditions de l'offre ouverte sont les suivantes : 1 nouvelle action pour 46 détenues. Le produit de la vente permettra de renforcer le bilan, d'assurer une nouvelle opportunité importante avec un potentiel de plusieurs milliards de barils et de faire progresser les plans de commercialisation du gaz onshore au Maroc pour construire un approvisionnement en gaz pour l'industrie.

Cadence Minerals PLC - société d'investissement et de développement - note que la société Evergreen Lithium Ltd, cotée à l'ASX et dans laquelle Cadence détient une participation de 8,7 %, annonce des progrès dans les activités d'exploration initiales de son projet très prometteur de Bynoe, dans le Territoire du Nord de l'Australie. Les premiers forages aircore dans le nord du projet ont intercepté des intrusions pegmatitiques en de multiples endroits. La diagraphie d'échantillons de forage dans les zones d'intérêt Lunchbox et Frogmouth identifie des pegmatites près de la surface, note Cadence.

Mindflair PLC - Investisseur londonien dans les technologies d'intelligence artificielle - Prend note de l'annonce par Forcepoint d'une nouvelle solution de sécurité GenAI. Explique que Getvisibility, l'une des sociétés investies par Mindflair, travaille en étroite collaboration avec Forcepoint, en alimentant une partie de ce produit. Il s'agit d'un développement très "excitant et important" pour Getvisibility en termes de partenariat avec Forcepoint, et d'une reconnaissance de la sophistication de la technologie qu'ils ont développée.

Allergy Therapeutics PLC - Société de biotechnologie basée dans le Sussex, en Angleterre, spécialisée dans les vaccins contre les allergies - Fait le point sur les résultats de l'exercice clos le 30 juin. Elle déclare que le redressement financier progresse avec une croissance attendue du chiffre d'affaires au second semestre, marquant la première période de croissance semestrielle depuis 2021. Le chiffre d'affaires du second semestre devrait s'élever à 21,6 millions de livres sterling, contre 21,2 millions de livres sterling l'année précédente. Cela donne un chiffre d'affaires annuel de 55,2 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 59,6 millions de livres sterling de l'année précédente. La société s'attend à ce que des fonds supplémentaires soient nécessaires à partir de la fin du mois d'août pour financer les activités commerciales, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et la poursuite des programmes de recherche et de développement. Les actionnaires sont conscients des besoins de financement et continuent de soutenir l'entreprise.

