Brand Architekts Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui opère en tant que marque de beauté britannique. La société propose un portefeuille de marques, vendues au Royaume-Uni et dans l'espace beauté international. La société opère à travers trois segments : Brand Architekts Brands, InnovaDerma Brands, et Eliminations et coûts centraux. The Architekts Brands comprend The Brand Architekts et la marque Fish. Les 18 marques de The Brand Architekts sont classées en trois catégories : Invest, Nurture, et Harvest. Les marques de la société comprennent Argan+, Dirty Works, Happy Naturals, Kind Natured, SenSpa, Dr SALTS+ et Skinny Tan. La gamme Dirty Works comprend des gommages (Foam at Last), des barres de fizz (Cube Tropicana) et des bombes de bain (And on That Bombshell). La gamme Dr SALTS+ est composée de produits pour le bain et la douche. Ses marques sont disponibles dans la rue, dans les chaînes de pharmacies et de drugstores ; dans les épiceries nationales ; sur les plateformes des e-tailers mondiaux ; et par le biais de ses propres sites de commerce électronique.

Secteur Produits cosmétiques