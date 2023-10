BrandShield Systems Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans le développement d'une solution de protection des marques et de chasse aux menaces en ligne pour prévenir, détecter et supprimer les menaces en ligne, grâce à son centre de recherche et de développement en Israël. La filiale de la société, BrandShield Limited, est une entreprise de cybersécurité et de chasse aux menaces en ligne basée en Israël. BrandShield Limited est engagée dans la surveillance, la détection et l'élimination des menaces en ligne, telles que les tentatives d'hameçonnage, l'usurpation d'identité des dirigeants, les produits contrefaits, les violations de marque et plus encore. BrandShield Limited aide les entreprises à protéger leurs actifs numériques en dehors de leur périmètre de sécurité. BrandShield a introduit des technologies pour la protection des marques en ligne alimentées par l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse des big data pour fournir les solutions automatisées et pertinentes. Elle opère à travers deux segments : le Royaume-Uni et Israël.

Secteur Logiciels