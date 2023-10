(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés lundi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

EDX Medical Group PLC - société basée à Cambridge, Angleterre, qui développe des produits et des services de diagnostic numérique pour le traitement du cancer, des maladies cardiaques et des maladies infectieuses - déclare une perte avant impôts de 3,7 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars. Les recettes de l'exercice s'élèvent à 3 864 GBP. La société ne fournit pas d'année de comparaison. Elle déclare préparer le terrain pour une croissance "significative" de ses activités au cours des trois prochaines années. "Nous avons investi judicieusement dans un certain nombre de nouveaux domaines de produits très attrayants qui ont tous des marchés futurs intéressants. Alors que la société se concentre sur la cristallisation des nombreuses opportunités commerciales en revenus à venir, cela devrait déclencher une réaction des investisseurs et des actionnaires correspondant à la série d'annonces que nous sommes en train de finaliser", commente Jason Holt, président du conseil d'administration.

Canadian Overseas Petroleum Ltd - société d'exploration, de production et de développement de pétrole et de gaz centrée sur l'État américain du Wyoming - Modifie sa facilité de crédit de premier rang, en renonçant à ses tests de clauses restrictives au 30 septembre. La renonciation est conditionnée à la clôture du financement de la société, qui a été prolongé par accord avec Avavio Capital Partners LLP jusqu'à vendredi. La société est en bonne voie pour boucler son financement avant vendredi.

Brandshield Systems PLC - Fournisseur de solutions de cybersécurité basé à Herzliya, en Israël - annonce que Ravit Freedman a quitté la société avec effet immédiat. M. Freedman était directeur financier et administrateur de la société. La société entame le processus de nomination d'un successeur.

Tintra PLC - banque DeepTech basée à Londres qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les habitants des marchés émergents à transférer de l'argent - annonce une perte avant impôts de 2,9 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 janvier, contre une perte de 954 000 livres sterling l'année précédente. Aucun revenu n'a été enregistré, contre 351 000 GBP l'année précédente. Les dépenses administratives totales sont passées de 1,4 million de livres sterling à 2,6 millions de livres sterling. "Le conseil d'administration se réjouit des progrès significatifs réalisés dans la transformation du groupe au cours de la période. Les problèmes hérités du passé sont derrière nous", déclare la société.

Stranger Holdings PLC - société d'investissement basée à Londres qui se concentre sur des acquisitions ciblées lui permettant de mettre en œuvre une stratégie opérationnelle qui créera de la valeur - confirme que la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a approuvé son prospectus concernant l'acquisition proposée d'une participation allant jusqu'à 70 % dans le gisement d'uranium Henkries et d'un droit de prospection en Afrique du Sud. L'acquisition proposée permettra à Stranger de devenir le propriétaire indirect de 50,1 % de Desert Star Trading 130 Proprietary Ltd. Desert Star est propriétaire d'un droit de prospection d'uranium NC30/5/1/1/2/11918 dans le Northern Cape en Afrique du Sud, communément appelé le projet Henkries. La société acquerra également cette propriété indirecte par le biais de l'acquisition de deux sociétés de portefeuille intermédiaires, Mayflower Energy Metals Ltd et Neo Uranium Africa Proprietary Ltd. Mayflower détient 100 % du capital social de Neo Uranium Africa, et Neo Uranium Africa détient 50,1 % du capital social de Desert Star ainsi qu'une option d'acquisition permettant de porter la participation à 70 %.

Amte Power PLC - Développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion basé à Oxford, Angleterre - Levée de fonds de 100 000 GBP suite à la clôture d'une offre au détail annoncée plus tôt dans la journée. Une demande d'admission des actions de l'offre au détail sur l'AIM a été déposée. L'admission devrait avoir lieu demain. 5,4 millions d'actions seront émises au prix de 1,7 pence.

Barryroe Offshore Energy PLC - société détenant une participation majoritaire dans une découverte de pétrole et de gaz au large de West Cork, en Irlande - déclare que son examinateur a obtenu un engagement d'investissement de la part de Lorsden Ltd, la société mère de Vevan Unlimited Co, qui est le principal actionnaire de la société. Lorsden accepte de mettre 1,1 million d'euros à la disposition de l'entreprise et avance également un prêt de 300 000 euros pour permettre à Barryroe d'explorer pleinement ses options de restructuration. L'investisseur s'engage également à mettre à disposition 5 millions d'euros après accord sur un plan d'affaires approprié. Ces propositions seront soumises aux créanciers et devront être confirmées par la Haute Cour britannique. La société a également annoncé que Colin Chrisitie avait démissionné de son poste de directeur financier.

Genel Energy PLC - Producteur de pétrole au Kurdistan, en Irak - Annonce une offre publique d'achat inversée aux détenteurs d'obligations remboursables non garanties de premier rang de Genel Enegy 4 Finance PLC pour un montant de 300 millions de dollars. La société a l'intention de choisir un prix maximum et d'acheter les obligations offertes à ce prix maximum ou en dessous. La société vise une valeur nominale d'environ 20 millions d'USD. L'offre de rachat débute lundi et prendra fin mercredi prochain.

Naked Wines PLC - Détaillant de vin basé à Norwich, Angleterre - Note 24% des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle tenue le 29 septembre ont voté contre la résolution 8, la désapplication des droits de préemption. Note que toutes les résolutions ont cependant été adoptées.

Tap Global Group PLC - application de crypto-monnaie - Annonce son intention de se lancer aux Etats-Unis, via sa filiale à 100% Tap Americas, grâce à un partenariat avec Zero Hash LLC, une plateforme d'infrastructure de crypto-monnaie basée à Chicago. Elle déclare avoir établi une liste d'attente "significative" aux États-Unis et être désormais en mesure de fournir à ses clients l'accès à 24 actifs numériques. Le partenariat avec Zero Hash permettra également à Tap de lancer une rampe de connexion et de déconnexion fiat-crypto dans le courant de l'année 2023.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

