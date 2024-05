Brandywine Realty Trust est un fonds d'investissement immobilier (FPI) auto-administré et autogéré qui se consacre à l'acquisition, au développement, au redéveloppement, à la propriété, à la gestion et à l'exploitation d'un portefeuille d'immeubles de bureaux, de sciences de la vie et de laboratoires, d'immeubles résidentiels et d'immeubles à usage mixte. Elle opère à travers quatre segments : Philadelphia Central Business District (Philadelphia CBD), Pennsylvania Suburbs, Austin, Texas, et Other. Le segment Philadelphia CBD comprend les propriétés situées dans la ville de Philadelphie en Pennsylvanie. Le segment de la banlieue de Pennsylvanie comprend les propriétés situées dans les comtés de Chester, Delaware et Montgomery dans la banlieue de Philadelphie. Le segment Austin, Texas comprend les propriétés de la ville d'Austin, Texas. Le secteur "Autres" comprend des biens immobiliers en Virginie du Nord, à Washington, D.C., dans le sud du Maryland, dans le comté de Camden, au New Jersey, et dans le comté de New Castle, au Delaware. La société possède, développe, loue et gère un portefeuille urbain, de centre-ville et orienté vers les transports en commun comprenant 158 propriétés.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial