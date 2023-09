Brascan Gold Inc. est une société d'exploration basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration de propriétés de ressources naturelles. Ses activités consistent à acquérir, explorer, développer et exploiter des propriétés minières. La société se concentre sur l'exploration et la localisation de gisements minéraux économiques dans des zones situées à proximité de mines en production existantes ou passées et d'infrastructures liées aux ressources. La principale propriété de la société est la propriété Vulcan, située dans la division minière de Fort Steele, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, à environ 35 kilomètres (km) à l'ouest de la ville de Kimberley. La propriété principale est constituée de 18 claims totalisant 8 617 hectares.

Secteur Or