Brasil Brokers Participacoes Sa est une société basée au Brésil et active dans le secteur de l'immobilier. Par le biais de ses filiales, la société est principalement impliquée dans le courtage immobilier et les services de conseil. Elle exerce ses activités dans les États brésiliens de Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Espirito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goias, Amazonas, Para, Pernambuco, Rio Grande do Norte et Distrito Federal, entre autres. Les services de courtage de la société comprennent la vente d'immeubles de bureaux, d'unités résidentielles, de lotissements, de condominiums, de centres commerciaux, de complexes commerciaux, d'hôtels et d'appartements. Au 31 décembre 2011, la Société possédait un certain nombre de filiales, dont Abreu Brokers Servicos Imobiliarios SA, Abyara Brokers Intermediacao Imobiliaria SA, Acer Consultores em Imoveis Ltda, Agil Negocios Imobiliarios Ltda, Avance Negocios Imobiliarios SA et Basimovel Consultoria Imobiliaria Ltda, entre autres.

