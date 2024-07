Braskem SA est une entreprise pétrochimique intégrée basée au Brésil qui produit des résines thermoplastiques de première et de deuxième génération. Les activités de l'entreprise sont divisées en trois segments opérationnels : Le Brésil, les États-Unis et l'Europe, et le Mexique. Le segment du Brésil se concentre sur la production de résines de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP) et de polychlorure de vinyle (PVC), ainsi que sur les produits chimiques de base tels que l'éthylène, le propylène, le butadiène, le benzène, le toluène, le chlore, la soude et les solvants, entre autres. Le segment États-Unis et Europe est responsable de la production de polypropylène dans des unités situées aux États-Unis et en Allemagne. Le segment Mexique comprend l'exploitation d'unités de craquage d'éthylène et de polyéthylène situées au Mexique.

Secteur Produits chimiques de base