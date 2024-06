Brave Bison Group plc est une société de publicité numérique et de services technologiques basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est celle des médias numériques et des services de publicité. Les secteurs géographiques de l'entreprise comprennent le Royaume-Uni et l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Ses piliers commerciaux comprennent Brave Bison Performance, Brave Bison Social & Influencer, Brave Bison Commerce et Brave Bison Media Network. L'entreprise dispose d'un réseau de chaînes de médias sociaux sur YouTube, Snapchat, Facebook et TikTok et produit des campagnes publicitaires sur les médias sociaux pour des marques telles que Panasonic, Vodafone, WWF et Rapyd. Les chaînes de la société comprennent The Hook, PGA Tour, US Open et Link Up TV. Les filiales de la société comprennent Brave Bison 2021 Limited, Greenlight Digital Limited, Brave Bison Limited, Rightster India LLP, Base 79 Limited, Brave Bison Asia Pacific Pte et Viral Management Limited.

Secteur Publicité et marketing