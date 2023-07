Braveheart Investment Group plc est une société de capital-investissement et de capital-risque basée au Royaume-Uni. La société divise ses investissements en deux catégories, à savoir les investissements stratégiques et les investissements de portefeuille. Ses investissements stratégiques concernent six entreprises : Paraytec Limited (Paraytec), Phasefocus Holdings Limited, Kirkstall Limited, Autins Group plc, Aukett Swanke Group plc et Velocity Composites plc. Paraytec développe des détecteurs spécialisés pour les marchés de l'instrumentation analytique et des sciences de la vie. Phasefocus a mis au point une série de techniques brevetées d'imagerie et d'analyse computationnelles, qui ont une série d'applications, notamment l'imagerie des cellules vivantes, la métrologie technique et la microscopie électronique. Kirkstall opère sur le marché des organes sur puce, où elle a mis au point Quasi Vivo, un système de chambres pour la culture de cellules et de tissus en laboratoire. Autins Group plc est spécialisé dans la résolution des problèmes acoustiques et thermiques dans l'industrie automobile et dans d'autres applications spécialisées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds